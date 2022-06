Ocm vino, budget Mipaaf per annualità 2022-23 sale a 20-21 milioni. Era partito da 9 mln per poi passare a 13

Nuove risorse per l'Ocm vino Promozione paesi terzi. Da quanto apprende AGRICOLAE il budget per l'annualità 2022-2023 recupera ulteriori 8 milioni di euro dalla minore erogazione in fase di saldo per l'esercizio 2021-2022, risorse 'teoriche' che erano state precedentemente accantonate, accantonamenti ai quali non ha fatto seguito un pieno utilizzo da parte degli operatori/assegnatari forse a causa dell'emergenza sanitaria mondiale generata dal Covid-19.

Sembra infatti che, non riuscendo per questi motivi Agea a pagare le risorse, possano essere riutilizzate per l'annualità in corso.

Il Budget - che era partito da 9 milioni e 328mila euro nel decreto scritto sotto il Vinitaly e mai protocollato dagli uffici del Mipaaf - è salito in un primo momento a 13,337 milioni circa dopo una 'correzione' in corso e ora sale a 20-21 milioni di euro.

Per saperne di più era stato già scritto: