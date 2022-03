Ocm vino, confronto Mipaaf – Regioni – Op su quale Regolamento Ue usare vs crisi Ucraina. Ecco la lettera. In cerca di soluzioni ma tempo scorre

Il Mipaaf - come anticipato da AGRICOLAE nei giorni scorsi - risponde alla filiera del vino in relazione alle criticità per quanto riguarda la promozione in Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia del vino Made in Italy.

Nel frattempo ieri si è svolta la riunione con le regioni e mercoledì ci sarà quella con le organizzazioni (forse). Nella riunione - da quanto si apprende - c'è stata apertura e volontà di procedere a condizione che si proceda su base giuridica certa.

Secondo gli operatori (rispetto alla lettera Mipaaf che AGRICOLAE pubblica a pie di pagina), il regolamento delegato dell’Unione europea n. 2020/419 (che prevede la possibilità di introdurre la richiesta flessibilità da parte delle OO.PP. della filiera, seppure riferito all’emergenza sanitaria da COVID-19) è al momento vigente e con successiva modifica intervenuta con Reg. (UE) 2021/2027 è stato esteso fino al 15 ottobre 2023. Pertanto fino a tale data dovrebbe continuare a trovare applicazione.

Occorre poi, sempre secondo gli operatori, creare le condizioni affinché le amministrazioni interessate possano essere libere di decidere come utilizzare queste “economie rinvenienti”, sia attraverso lo scorrimento di graduatorie aperte (previa deroga del termine del 28 febbraio scorso imposto ad AGEA dall’art. 1, comma 2 del DM N. 0249034 del 28/05/2021 per la sottoscrizione dei contratti con i beneficiari coinvolti da detto scorrimento) come anche per destinare le eventuali economie per lo scorrimento di altre graduatorie riferite alle altre misure complementari previste dal PNS vino (Ristrutturazione vigneti e investimenti).

Da quanto è invece emerso in riunione al Mipaaf sembrerebbe che l'intenzione sia quella di puntare al Regolamento 1144. Il regolamento 419 non sembra infatti, per il dicastero, rappresentare al momento una base giuridica valida dato che la Commissione europea con il 1144 ha dato nuove indicazioni rispetto al Covid prevedendo anche la rimodulazione. Se questo vale anche per il settore vitivinicolo, la questione sarebbe risolta.

Sempre secondo gli uffici Mipaaf il 419 si riferisce alla pandemia, cosa diversa dalla guerra in Ucraina. Mentre la forza di causa maggiore invocata dalle organizzazioni, avrebbe come conseguenza la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della presentazione.

Mipaaf, operatori e Regioni sono al lavoro per trovare la soluzione. Ma tutto deve essere fatto per avere il testo di modifica definitivo entro l'ultima finestra disponibile: il 13 aprile, quando è già convocata la Conferenza Stato regioni. Dove - da quanto si apprende - c'è qualcuno già pronto a intervenire a gamba sul testo che verrà proposto.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera della filiera e a seguire la risposta Mipaaf in PDF e a seguire in forma testuale:

LETTERA FILIERA A MIPAAF SU OCM VINO E CRISI UCRAINA

RISPOSTA MIPAAF SU OCM VINO-2022-0135237-

Si fa riferimento alla vostra lettera del 16 marzo u.s., avente a oggetto le “problematiche inerenti all’attuazione della misura “Promozione vino sui Paesi terzi” generate dalla crisi Russia – Ucraina” per rappresentare quanto segue.

Al riguardo, in premessa, si evidenzia che questa Amministrazione, ovviamente consapevole delle gravose conseguenze del conflitto in corso sulle dinamiche di mercato del settore vitivinicolo e, in particolare, sull’attuazione dei programmi di promozione realizzati con l’aiuto della misura di sostegno di cui all’art. 45, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ha da subito avviato una riflessione sui possibili atti di competenza da adottare.

Preme, tuttavia, sottolineare la necessità di avviare una interlocuzione con la Commissione Europea, da parte della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, come già rappresentato la settimana scorsa al Gabinetto del Ministro-Ufficio legislativo, in merito ad eventuali norme derogatorie finalizzate ad affrontare in maniera specifica le criticità sorte in conseguenza al conflitto.

In caso di guerra, infatti, per i programmi finanziati dalla UE, viene normalmente prevista la sospensione delle attività, per i programmi pluriennali, o il taglio del Paese, senza possibilità di rimodulare le risorse.

Per quanto riguarda, poi, le specifiche richieste effettuate, si riportano di seguito alcuni elementi di

riscontro alle tematiche trattate nella suddetta lettera.

In merito alle difficoltà incontrate in sede di chiusura e rendicontazione dei progetti afferenti all’annualità 2020/2021, come noto, le modalità di presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute e le tempistiche di presentazione di tale documentazione sono previste dal contratto, redatto ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, stipulato tra i beneficiari e la stessa Agea.

Pertanto, la scrivente Amministrazione non ha competenza in merito alla fase contrattuale dei progetti di promozione selezionati e sarà necessario, da parte dei singoli beneficiari, segnalare le difficoltà alla Agea, in quanto controparte contrattuale.

Con riferimento, invece, ai programmi dell’annualità 2021/2022, si precisa innanzitutto che gli impedimenti alla realizzazione delle attività promozionali nei Paesi coinvolti nel conflitto rientrano, ovviamente, tra le casistiche di “cause di forza maggiore” cui fa riferimento il codice civile e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, le penalità di cui al comma 1 del medesimo art. 17

non risultano applicabili.

Per quanto riguarda invece, l’introduzione delle forme di flessibilità previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/419, in base alle quali i soggetti beneficiari del contributo possono modificare in corso d’opera obiettivi previsti dai programmi approvati, si rammenta che tale normativa trovava applicazione nell’ambito delle misure assunte per fronteggiare le specifiche problematiche sollevate dalla diffusione della pandemia da Codvid-19 e non appare pacifica l’applicazione di tale Regolamento al caso attuale.

Tuttavia, al riguardo sarà presentato uno specifico quesito alla Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea di questo Ministero per verificare con le Istituzioni europee la possibile applicazione di detta normativa al contesto di crisi attuale, esclusivamente per i progetti che hanno come Paese target la Russia, l’Ucraina o la Bielorussia.

In caso affermativo, si valuterà l’opportunità di prevedere la modifica dei progetti approvati tagliando le attività destinate ai mercati coinvolti nel conflitto e consentendo la rimodulazione su Paesi già previsti dal progetto.

Si vuole evidenziare, tuttavia, vista una certa contraddittorietà fra il chiedere la rimodulazione ed al contempo l’utilizzo delle risorse per lo scorrimento delle graduatorie.

Infatti, consentire di effettuare varianti in ribasso e successivamente varianti che prevedano lo spostamento di risorse su altri Paesi, non necessariamente comporta che residuino risorse per effettuare gli scorrimenti di graduatoria ipotizzati nella nota.

Inoltre, Regioni e Province autonome hanno facoltà di utilizzare eventuali economie derivanti dal mancato pieno utilizzo delle risorse della misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino, per le altre misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo.

Infine, con riferimento alla possibilità di effettuare più di una variante di cui all’art. 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 3893, si precisa che dovrebbe essere noto a tutti che l’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, ha modificato come segue tale disposizione:

“b. superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente almeno 15 giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante ma saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente. In

caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo tre varianti superiori al 20%”.

Pertanto, la normativa vigente prevede già la facoltà di presentare un numero massimo di tre varianti di tale tipologia e non è chiara, pertanto, la necessità di tale richiesta".

SECONDO GLI OPERATORI:

Secondo gli operatori, il regolamento delegato dell’Unione europea n. 2020/419 (che introduceva la possibilità di introdurre la richiesta flessibilità da parte delle OO.PP. della filiera, seppure riferito all’emergenza sanitaria da COVID-19) è al momento vigente e con successiva modifica intervenuta con Reg. (UE) 2021/2027 è stato esteso fino al 15 ottobre 2023. Pertanto fino a tale data dovrebbe continuare a trovare applicazione.

Per quanto riguarda lo scorrimento, sostengono che a differenza di quanto è previsto per i programmi finanziati dalla UE nell’ambito dell’applicazione del Reg. UE 1144/2014 (finanziamento dei programmi di promozione dei prodotti agricoli dell’Unione europea) promozione dove “viene normalmente prevista la sospensione delle attività, per i programmi pluriennali, o il taglio del Paese, senza possibilità di rimodulare le risorse”, questa opzione non è praticabile per la misura “promozione vino sui Paesi terzi” che nel caso dei programmi in corso di esecuzione (avviati lo scorso 1° marzo) e quindi fortemente influenzati dal conflitto bellico (ove rivolti ai Paesi belligeranti: Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia) richiede l’utilizzo delle risorse impegnate entro e non oltre il 15 ottobre 2023. L’unica deroga concessa potrà essere quella di poter escludere i Paesi target dai programmi approvati (con conseguenti economie rinvenienti) oppure utilizzare il budget “disimpegnato” dagli operatori interessati per destinarlo a Paesi ricompresi all’interno dello stesso progetto; In ogni caso si tratta di una deroga ed opzione che deve essere valutata dagli stessi operatori e che inevitabilmente comporterà inevitabili economie per il solo fatto o dell’impossibilità di poter operare una rimodulazione (si pensi ai programmi indirizzati esclusivamente ad uno dei Paesi target coinvolti nel conflitto) oppure dall’impossibilità di “dirottare” le risorse su altri Paesi a parte degli operatori non interessati a incrementare la spesa promozionale.

Occorre creare le condizioni affinché le amministrazioni interessate possano essere libere di decidere come utilizzare queste “economie rinvenienti”, sia attraverso lo scorrimento di graduatorie aperte (previa deroga del termine del 28 febbraio scorso imposto ad AGEA dall’art. 1, comma 2 del DM N. 0249034 del 28/05/2021per la sottoscrizione dei contratti con i beneficiari coinvolti da detto scorrimento) come anche per destinare le eventuali economie per lo scorrimento di altre graduatorie riferite alle altre misure complementari previste dal PNS vino (Ristrutturazione vigneti e investimenti).