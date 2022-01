Ocm vino, Consiglio di Stato commissaria Mipaaf. A meno che non paga 1,8 mln entro 30 giorni. La sentenza

Il Consiglio di Stato dà il placet al commissariamento degli uffici Mipaaf per ottemperare alle sentenze relative all'Ocm vino a meno che il dicastero non paghi il ricorrente entro i prossimi 30 giorni.

In gioco 1.791.000,00 euro oltre agli interessi e rivalutazione a decorrere dalle date in cui avrebbe dovuto essere erogato o, quanto meno, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 865/2019 ovvero, in subordine, della sua notifica oppure, in ulteriore subordine, dal suo passaggio in giudicato.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la sentenza in PDF:

CAVIT ORDINANZA. NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022:

a) assegna alle amministrazioni resistenti il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi trenta giorni, in qualità di commissario ad actus, il Direttore della Ragioneria Generale dello Stato, o funzionario da lui delegato, come sopra nominato;

c) pone a carico della parte resistente il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi € 1000,00 (mille), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 5306/2018, resa tra le parti; nonché per la richiesta di nomina del commissario ad acta, si legge nella sentenza:

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. e di Santa Margherita Spa e di Italia del Vino Consorzio e di Nosio s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusione delle parti come da verbale;

Considerato:

-che con ricorso in appello notificato il 1 giugno 2020, tempestivamente depositato,

N. 04482/2020 REG.RIC.

Cavit - Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Societa' Cooperativa (di qui in avanti per brevità solo Cavit) ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alla sentenza n. 5306/2018, in epigrafe meglio indicata;

Considerato:

-che questa Sezione, con sentenza 25 febbraio 2021, n. 3490, ha accolto il ricorso in parola, assegnando al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all’Agea un termine di trenta giorni per provvedere all’integrale esecuzione della sentenza amministrativa da ottemperare, e riservando a una successiva istanza di parte la nomina di un commissario ad acta, nonché la valutazione sulla richiesta della domanda di condanna ex art.114, comma 3, lett. e) c.p.a.

Vista l’istanza di Cavit, depositata in data 28 dicembre 2021, di nomina del commissario ad acta sul presupposto del perdurante inadempimento delle resistenti amministrazione, in uno con la richiesta al pagamento della penalità di mora, asseritamente giustificata dall’asserito ...” comportamento dilatorio e finanche ostruzionistico delle amministrazioni intimate”.

Ritenuto:

-che l’istanza di nomina di un commissario ad acta possa trovare accoglimento, stante l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante lo spirare del termine assegnato nella vista sentenza n. 3490/2021;

-che non può, invece, trovare accoglimento la restante parte della domanda concernente la condanna delle resistenti amministrazioni alla penalità di mora (o astreintes), trattandosi di operazioni volte al reperimento delle risorse finalizzate ad indennizzare la ricorrente non solo complesse, ma rese più difficoltose in ragione del tempo trascorso;

Pertanto si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della presente domanda, limitatamente alla nomina di un commissario ad acta nella persona del Ragioniere generale dello Stato o suo delegato con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro il termine stabilito in dispositivo.

