OCM VINO, DECRETO DI MODIFICA INTERVIENE SU DM MARTINA 2018-19 MA NON SU DM CENTINAIO CHE VIGE IN TEMPO DI COVID. ITALIA INSEGUE FRANCIA SU DISTILLAZIONE VINI QUALITA

A fronte delle richeste degli operatori che chiedevano al Mipaaf e alla regioni modifiche per poter atte a rendere meno cogenti i vincoli presenti sulla programmazione già approvati in Conferenza Stato regioni, il decreto - che AGRICOLAE pubblica in anteprima in PDF a pie di pagina - mette al sicuro gli operatori dagli aspetti sanzionatori collegati ai programmi approvati ma non interviene per creare le condizioni per consentire agli operatori di poter spendere le risorse comunitarie che a questo punto rischiano di tornare a Bruxelles.

