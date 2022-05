Ocm vino, ecco il decreto Flessibilità. Il 17 riunione tecnica con regioni, il 25 in CSR. Ma nessun differimento contratti chiesto da Veneto e Friuli

Il testo Flessibilità del Mipaaf chiesto dagli operatori che promuovono il vino all'estero per far fronte all'emergenza Ucraina è pronto. O quasi. Il 17 è prevista una riunione tecnica con le regioni per portare poi il decreto in Conferenza Stato Regioni il prossimo 25 maggio.

Decreto che sarebbe dovuto andare in Csr lo scorso 11 maggio ma che - da quanto apprende AGRICOLAE - sarebbe rimasto in stand by per cercare di risolvere la questione sollevata dal Friuli e dal Veneto (per conto delle regioni) in merito alla possibilità di utilizzare l'economia di scorrimento delle graduatorie previo differimento dei termini contrattuali previsti dall'articolo 1 comma 2 del dm 249034 del 28 maggio 2021.

Questione di cui nel decreto - che AGRICOLAE pubblica di seguito - per ora non vi è traccia. Ma sempre da quanto si apprende il testo potrebbe subire variazioni prima dell'approdo in Conferenza Stato Regioni.

L'appuntamento per la riunione tecnica è previsto per il giorno 17 maggio 2022 alle ore 11:30.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo Flessibilità e la convocazione del 17 maggio in PDF e a seguire in forma testuale:

TESTO FLESSIBILITA E CONVOCAZIONE CSR

1. Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari che hanno previsto lo svolgimento di

iniziative di promozione nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina possano richiedere una variante che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.

2. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al comma 1, può essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorità competente entro il 30 giugno 2022, tramite le modalità definite con decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità

agroalimentare e dell’ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Le autorità competenti, valutata l’ammissibilità in base a quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come successivamente modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, la variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al comma 1, può prevedere, esclusivamente per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e dell’Area geografica omogenea Area Europa extra UE orientale, solo con riferimento al Paese terzo Ucraina, un contributo minimo per Paese terzo o Area geografica omogenea, inferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo di tali Paesi terzi o di tale Area geografica omogenea, o inferiore agli importi minimi indicati dalle regioni e province autonome con proprio avviso, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, commi 7 e 8 del decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021, i soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina inferiore a quanto ivi

indicato e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 oppure a quanto previsto dalle Regioni o dalle Province autonome con proprio avviso.

4. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al comma 1, non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g) che si riferisce all’importo minimo di contributo per Paese indicato all’articolo 13, comma 7, del medesimo decreto, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 agosto 2021, n. 360369, in relazione agli investimenti destinati ai Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina. Essa può, tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulla finanziabilità delle graduatorie approvate dalle autorità competenti.

5. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al comma 1, può prevedere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l’eliminazione di uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.

6. Qualora il progetto sia destinato unicamente ad uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, è possibile richiedere l’eliminazione di tutte le attività programmate, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.

Articolo 2

1. Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda lo spostamento, parziale o totale, delle risorse destinate ad uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, nell’ambito della variazione straordinaria di cui al presente articolo, è possibile richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano già programmate iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo.

3. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett. h) i) e j) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, i soggetti partecipanti, nell’ambito della variazione straordinaria di cui presente articolo, possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante.

4. Qualora lo spostamento di risorse del progetto, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, da uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina sia parziale o totale, esclusivamente per l’annualità 2021/2022, non si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Non si applica, altresì, l’importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante di cui all’articolo 5, commi 7 e 8, del decreto direttoriale n. 9193815 del 26 agosto 2021 e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 oppure a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso.

5. La variazione straordinaria non può modificare l’importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno.

6. La variazione straordinaria non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g) che si riferisce all’importo minimo di contributo indicato all’articolo 13, comma 7, del medesimo decreto. Tale variazione straordinaria può, tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulla finanziabilità delle graduatorie approvate dalle Autorità competenti.

7. La variazione straordinaria può essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorità competente entro il 30 settembre 2022, tramite le modalità definite con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Le autorità competenti, valutata l’ammissibilità in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.

Articolo 3

1. Ove il soggetto beneficiario intenda richiedere sia la variante in riduzione di cui all’articolo 1 che la variazione straordinaria di cui all’articolo 2, quest’ultima deve seguire la variante in riduzione.

2. La variante in riduzione di cui all’articolo 1 e la variazione straordinaria di cui all’articolo 2 non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificato dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 6 agosto 2021, n. 360369, che un soggetto beneficiario può presentare nel corso dell’annualità 2021/2022.

Articolo 4

1. Esclusivamente per l’annualità 2022/2023, al fine di favorire la massima partecipazione ai soggetti proponenti, l’articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, è modificato come segue: “6. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i due milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato. È facoltà delle Regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto”.