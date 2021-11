Ocm vino, ecco prime graduatorie. Toscana diminuisce anticipo e recupera gap di 1 mln per aumentare platea. Ma Mipaaf non può senza decreto correttivo

Mipaaf è al lavoro per la fase istruttoria. Ora bisognerà vedere se, nel caso in cui, come sembra, il plafond nazionale non dovesse riuscire a coprire quanto chiesto dagli operatori in termini di domande ritenute ammissibili, il dicastero di Stefano Patuanelli deciderà di ampliare la platea riducendo la quota dell'anticipo analogamente a quanto fatto dalla regione Toscana e Piemonte. Ma da quanto apprende AGRICOLAE sembrerebbe che per ora questo non sia possibile in quanto il decreto del ministro prevede attualmente un anticipo all'80 per cento. Sarebbe infatti necessario redigere un decreto ulteriore.

