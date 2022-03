Ocm vino, Filiera scrive a Mipaaf su crisi Ucraina. Dicastero al lavoro: penalità non applicabili. Verificare con Ue se applicabili misure usate per Covid

Prima il Covid, poi la guerra in Ucraina. Nonostante il Made in Italy abbia dimostrato - dati alla mano - di avere un potenziale enorme per quanto riguarda l'export agroalimentare, il contesto internazionale frena e non crea quelle condizioni di 'normalità' necessarie perché gli scambi commerciali possano proseguire a ritmo costante e con certezza per le aziende che investono in promozione nei Paesi terzi.

Da qui nasce la lettera che Confagricoltura, Cia, Copagri, Alleanza delle Cooperative Italiane-agroalimentare, Unione Italiana Vini, Federvini e Assoenologi hanno inviato al Mipaaf per chiedere una maggiore flessibilità sull'Ocm vino Promozione dato che "la gravità del conflitto e l’imprevedibilità dello stesso hanno comportato, come immaginabile, molteplici difficoltà agli operatori impegnati nelle azioni di promozione nei paesi coinvolti".

La filiera in pratica chiede agli uffici del ministero delle Politiche agricole che le aziende - visti i venti di guerra - non incorrano in sanzioni nel caso in cui non riuscissero a rispettare gli obiettivi previsti, di prevedere la possibilità di ridurre i costi, rimodulare il programma e al contempo far scorrere le graduatorie aperte.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera inviata al Mipaaf:

LETTERA OO PP FILIERA VINO CRISI UCRAINA

In sintesi queste le richieste delle organizzazioni della filiera (Unione Italiana Vini, Federvini, Assoenologi, Confagricoltura, Cia, Alleanza delle Cooperative e Copagri)

Per la programmazione 2020/2021

L’attivazione di una specifica moratoria per i giustificativi non disponibili per talune azioni svolte nei Paesi coinvolti, al fine di consentire, in ogni caso, la chiusura dei progetti in rendicontazione, oppure, qualora ritenuto utile dal soggetto beneficiario, differire i termini di rendicontazione delle spese progettuali per i Paesi coinvolti (Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia) dalle quali discendono tutti i documenti contabili ricevuti dalle aziende che a loro volta sono impossibilitati, al momento, a pagare gli stessi (stante le sanzioni attivate nei confronti della Federazione Russa con il blocco del sistema dello SWIFT bancario per tutte le banche russe che allo stato impediscono le transazioni finanziarie intra banche e di fatto non consentono agli operatori di poter rendicontare attività già svolte);

Per la programmazione 2021/2022

Una rivisitazione delle norme attuali affinché:

i soggetti che non riescono ad attuare compiutamente le misure non incorrano nelle sanzioni previste dall’art. 17 comma 1 del DM 3893/2019 (che prevede l’esclusione dai finanziamenti per coloro che non arrivino a rendicontare una spesa ammissibile superiore all’80 % degli investimenti ammessi) e possano presentare progetti nei due successivi esercizi finanziari;

(che prevede l’esclusione dai finanziamenti per coloro che non arrivino a rendicontare una spesa ammissibile superiore all’80 % degli investimenti ammessi) e possano presentare progetti nei due successivi esercizi finanziari; si possa prevedere la possibilità di apportare una variante che riduca i costi totali del progetto , ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta;

, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta; si possa consentire, in tempi brevi, il reimpiego da parte delle amministrazioni competenti delle prevedibili economie per uno scorrimento delle graduatorie aperte e previa autorizzazione all’AGEA a sottoscrivere i contratti anche in data successiva al 28 febbraio scorso;

e previa autorizzazione all’AGEA a sottoscrivere i contratti anche in data successiva al 28 febbraio scorso; si possa prevedere la possibilità per gli operatori di poter formulare una seconda variante straordinaria di rimodulazione dei programmi (post eventuale riduzione) consentendo la possibilità di eliminare investimenti rivolti verso i paesi target interessati dal conflitto (Federazione russa, Ucraina e Bielorussia) e, se del caso, spostare le azioni su un altro mercato compreso all’interno del medesimo progetto, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2020/419;

consentendo la possibilità di eliminare investimenti rivolti verso i paesi target interessati dal conflitto (Federazione russa, Ucraina e Bielorussia) e, se del caso, spostare le azioni su un altro mercato compreso all’interno del medesimo progetto, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2020/419; si introduca la possibilità di operare più di una variante superiore al 20% degli importi delle singole azioni di cui all’art. 15 comma 1, lettera b) del DM 3893/2019.

Dal canto suo, da quanto apprende AGRICOLAE, gli uffici del ministero delle Politiche agricole ritengono necessario che la PIUE avvii quanto prima una interlocuzione con Bruxelles in merito ad eventuali norme derogatorie da predisporre per fare fronte alle criticità derivanti dal conflitto.

Per i programmi finanziati dalla UE infatti, in caso di guerra, viene normalmente prevista la sospensione delle attività, per i programmi pluriennali, o il taglio del Paese.

Per quanto concerne invece le specifiche relative alle difficoltà di rendicontare i progetti 2020-2021 evidenziate da parte dei componenti della filiera vitivinicola, il Mipaaf , che - sempre da quanto si apprende - starebbe redigendo una risposta scritta da inviare ai soggetti interessati, non ha competenza in merito alla fase contrattuale dei progetti di promozione selezionati in quanto le modalità e la tempistica di presentazione della documentazione sono previste da contratto stipulato tra i beneficiari ed Agea. Sembra dunque che dovranno essere i singoli beneficiari a segnalare i problemi che vengono riscontrati all'Agenzia per le erogazioni guidata da Papa Pagliardini.

Per quanto riguarda poi i programmi il Mipaaf sembra sia intenzionato a ribadire che gli impedimenti alla realizzazione delle attività promozionali rientrano tra le casistiche di 'causa di forza maggiore' esattamente come è già stato per il Covid. Per cui le penalità di cui al comma 1 dell'art 17 del decreto Mipaaf 4 aprile 2019 3893, non risultano applicabili.

Diversa la faccenda per quanto riguarda l'introduzione di flessibilità previste dal Regolamento Ue 2020/419: secondo il Mipaaf, mentre la normativa si può applicare per il Covid, non è cosa certa che la stessa possa essere applicata nel caso della guerra in Ucraina. Motivo per cui il quesito finirà - ancora secondo quanto si apprende - sul tavolo della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Ue del Mipaaf. Obiettivo è verificare la possibilità di utilizzare le stesse 'contromisure' già utilizzate in passato per far fronte alle criticità emerse dall'emergenza pandemica per la guerra in Ucraina.

Se la Direzione Politiche internazionali darà il suo placet, gli uffici Mipaaf valuteranno la modifica dei progetti già approvati attraverso il taglio delle attività destinate ai mercati coinvolti dalla guerra.

Per quanto riguarda la richiesta di rimodulare utilizzando al contempo risorse per lo scorrimento delle graduatorie, il Mipaaf sembrerebbe voglia evidenziare come, eventuali varianti in ribasso e lo spostamento di risorse su altri Paesi non prevedano necessariamente residui di risorse tali da consentire gli scorrimenti di graduatoria.

Senza considerare che, le Regioni e le Province autonome hanno facoltà di utilizzare eventuali economie derivanti dal mancato pieno utilizzo delle risorse della misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino, per le altre misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno del settore.

Mercoledì ci sarà un tavolo Mipaaf-regioni proprio sul tema.

Infine, in merito alla possibilità di effettuare più di una variante di cui all'art. 15 comma 1 lettera b del decreto 3893, la risposta secondo il Mipaaf si trova all'art. 5 comma 2 del decreto Mipaaf 6 agosto 2021 360369 che prevede che le variazioni sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente almeno 15 giorni prima della loro realizzazione.

Il che starebbe a significare che la normativa in corso prevede già la facoltà di presentazione di un numero massimo di tre varianti di tale tipologia.