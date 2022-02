Ocm vino, Filiera scrive al Mipaaf. Ecco la lettera. Ed emergono rischi gestione fondi 2023

La filiera del vino scrive al Mipaaf.

Le difficoltà per gli operatori del settore, derivante dalle perduranti restrizioni vigenti su tutto il pianeta quale conseguenza della pandemia da Covid-19 che stanno rappresentando un serio problema per gli operatori chiamati a realizzare i propri programmi di promozione sui vini europei sui mercati del Paesi extra UE per l’annualità 2020/2021, hanno indotto le OO.PP. della filiera a scrivere agli uffici di Via XX settembre un documento a firma congiunta per richiedere di derogare, per questa annualità, alla tediosa norma che escluderebbe per due anni gli operatori del settore che non riescano a spendere almeno l’80% delle risorse loro assegnate (art. 17, comma 1, lettera c) del DM 3893/2019).

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera:

LETTERA OOPP SU PROBLEMATICHE PROMOZIONE VINO SUI PAESI TERZI

Al momento, non risulta esservi stato un riscontro da parte degli uffici di Via XX settembre che come già avvenuto per le annualità 2019 e 2020 dovrebbero riconoscere la pandemia da covid-19 quale “circostanza eccezionale e causa di forza maggiore” attivando un provvedimento di deroga della condizione che determinerebbe l’applicazione della richiamata sanzione. Sanzione prevista solo dall’ordinamento giuridico italiano e non prevista per gli operatori degli altri Paesi europei competitors (Francia e Spagna in primis).

Nel frattempo, sul fronte della promozione vino incombe anche una seria minaccia riguardante la gestione delle risorse previste per l’annualità 2022/2023. Annualità che coincide con l’ultimo periodo transitorio della programmazione PAC 2014/2020 com’è noto prorogata per le difficoltà di rifinanziamento della PAC post-2020 decisa da Parlamento dell’UE solo lo scorso mese di novembre. Su questo punto, importantissimo per gli operatori del settore vinicolo visto che l’OCM vino nel suo pacchetto è stata riconfermata fino al 2027 con decisione del Parlamento Europeo dello scorso mese di novembre (con uno stanziamento annuale ammontante, per l’Italia, ad euro 323, 883 milioni) è pur vero che una volta approvate formalmente anche dal Consiglio UE, le nuove regole saranno applicabili dal primo gennaio 2023.

Da quanto apprende AGRICOLAE sembrerebbe che in questo contesto stia emergendo una problematica che rischia di impattare, pesantemente, sulla gestione delle risorse destinate alla promozione vino sui Paesi terzi per l’annualità 2023 il cui avviso nazionale che stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse, da impiegare a decorrere dal primo gennaio 2023 (il primo giorno successivo al termine di realizzazione dei programmi 2022) è atteso, come da prassi seguita nelle annualità precedenti non segnate dall’emergenza sanitaria, per il prossimo mese di maggio ovvero con una tempistica che consenta di valutare i programmi, definire le graduatorie di assegnazione delle risorse e ad AGEA di firmare i contratti con i beneficiari entro il prossimo 31 dicembre.

Sembrerebbe emergere un problema collegato al termine di realizzazione dei programmi 2023 che potrebbe impattare nella transitorietà precedentemente richiamata e che dovrebbe prevedere tempistiche di realizzazione volte ad assicurare, entro il 15 ottobre 2023, il termine di rendicontazione, collaudo e liquidazione dei saldi delle spese sostenute da parte degli operatori beneficiari delle risorse stanziate. Il che ridurrebbe la durata dei programmi 2023 ad un arco temporale di appena 4/5 mesi (dal 1° gennaio al 30 aprile/31 maggio 2023). In buona sostanza con seri rischi sull’efficacia delle campagne promozionali da attivare.

La filiera chiede quindi un urgente coordinamento tra tutti gli attori chiamati a governare la misura (Uffici di via XX settembre, Regioni e Provincie autonome e OO.PP. della filiera) per esaminare la situazione e capire se come previsto per altre misure dell’OCM Vino (Ristrutturazione vigneti e investimenti) sarà possibile anche per la promozione l’utilizzo dei fondi comunitari in continuità di spesa tra l’esercizio 2013 e i seguenti in presenza delle condizioni previste dalle norme comunitarie (vedi i Regolamenti UE 1308/2013 e dei Regolamenti UE 1149/2016 e 1150/2016 che disciplinano la misura e che non sono stati abrogati) e nel rispetto delle norme transitorie e soprattutto di un “piano strategico” che nel rispetto del testo normativo approvato dal Parlamento Europeo deve essere urgentemente valutato e approvato, senza ulteriori indugi, dagli uffici ministeriali di Via XX settembre.