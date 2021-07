Ocm vino flessibilità oggi al vaglio regione Veneto e domani delle regioni. Ecco il testo. Nodi da sciogliere incombono su uffici Mipaaf

Dossier tutto ancora aperto per il decreto Mipaaf da modificare a seguito delle flessibilità introdotte in materia di promozione sui Paesi terzi Reg. Delegato 2021/374. Da quanto apprende AGRICOLAE il decreto, con le modifiche apportate dall'ufficio di Isabella Verardi che approda sul tavolo tecnico delle regioni domani per poi essere inserito nell'ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni sembrerebbe l'ultima settimana di luglio. Oggi pomeriggio, sempre da quanto apprende AGRICOLAE, la Regione Veneto avrebbe convocato una riunione tecnica per fare il punto ed esaminare eventuali criticità al testo messo a punto finora.

Nulla per ora riguardante il nodo creato intorno all'articolo 5. L'articolo infatti al comma 2 non permette agli operatori nazionali di presentare più di un progetto mentre al comma 3 prevede la possibilità per gli operatori regionali e multiregionali di presentare piu di un progetto.

Una diatriba sulla quale i giorni scorsi il Consiglio di Stato ha rimpallato la palla al Tar concendendo la sospensiva, sulla base dell’art. 55, comma10 del C.P.A. riconoscendo, quindi, la fondatezza sull’illegittimità della norma disposta dagli uffici di Isabella Verardi, in attesa della decisione nel merito. Nel caso in cui dovesse i ricorrenti dovessero risultare dalla parte della ragione, stante il tempo che sta scorrendo ed in assenza di un provvedimento ministeriale che modifichi la norma oggetto di discussione che disapplichi l’udienza nel merito del TAR per il Lazio, da quanto si apprende non si esclude una richiesta risarcitoria per danni al ministero e nei confronti dei singoli funzionari.

Nella bozza oggi oggetto di confronto tra la Regione Veneto e gli operatori della stessa e in seguito al vaglio del Comitato tecnico delle regioni, emerge che all’art. 6 non vengono chiariti i termini delle sanzioni che potranno essere applicate ai sensi del Reg. Delegato 2021/374 oltre all’indeterminazione dei criteri che potranno condurre all’applicazione di eventuali aspetti sanzionatori (evidente la confusione nel richiamo alle azioni piuttosto che alle sub azioni in termini di unità di attività come anche al comma 2 dell’articolo in questione che appare più che contraddittorio nella sua prima stesura).

Non sembra per ora essere chiarito inoltre se lo stato di emergenza sanitaria (pandemia da Covid-19) sia assimilabile alle cause di forza maggiore di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Quando fu redatto il testo originario infatti non esisteva la pandemia e quindi non viene contemplata tra dette ipotesi.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto e a seguire l'allegato:

DM OCM VINO FLESSIBILITA

RELAZIONE TECNICA OCM VINO

Era già stato scritto: