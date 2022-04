Ocm vino Promozione, in CSR del 13 aprile niente deroga per crisi Ucraina chiesta da Caner a Patuanelli

Convocata, per il prossimo 13 aprile, la Conferenza Stato – Regioni per esprimere pareri su una serie di atti normativi di competenza sollecitati dalle diverse amministrazioni.

Tra gli atti da esaminare dalla Conferenza Stato Regioni convocata, per il prossimo 13 aprile –, (come quelli sulla Psa, ortofrutta, biologico e deroghe europee) previsti dall’ordine del giorno che AGRICOLAE pubblica, non figura, per ora, alcun provvedimento di modifica del Decreto 3893/2019 relativo all'Ocm vino Promozione con l’introduzione della “flessibilità” conseguente allo stato di crisi generato dal conflitto bellico tra la Federazione Russa e l’Ucraina.

Un contesto generale che, oltre all’embargo al quale sono sottoposti i prodotti vinicoli (laddove il valore del vino sia superiore ai 300 euro per cassa commerciale da 6 bottiglie e non già per singola bottiglia come inizialmente si pensava), impatta pesantemente sulla parte di spesa comunitaria destinata a sostenere la promozione dei vini europei nelle aree coinvolte.

Gli uffici Mipaaf sembrerebbe stiano ancora discutendo su quale regolamento utilizzare ( il Reg. 1144 con il quale la Commissione Ue ha dato nuove indicazioni rispetto al Covid prevedendo anche la rimodulazione oppure il Reg. n. 419/2020 che fino al 15 ottobre 2023 autorizza modifiche sui programmi di promozione proposti e approvati dagli stati Membri) e non hanno, ad oggi, raccolto la sollecitazione di intervento della Regione Veneto (in qualità di coordinatrice della CPA in seno alla CSR) che lo scorso 4 aprile aveva scritto direttamente al Ministro Stefano Patuanelli sensibilizzandolo sull’urgenza dell’introduzione della richiamata flessibilità in materia.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera inviata da Federico Caner al ministro Patuanelli:

Resta ancora la possibilità che nella seduta del prossimo 13 aprile la CSR venga inserita un'integrazione dell’O.D.G. oppure una deroga all’interno del primo punto in discussione recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

