Ocm vino, la guerra come il Covid. Da Ue ok a utilizzo Reg 419 e 1144 per rimodulare programmi promozione. Nei prossimi giorni formalizzazione

Quasi sciolti i nodi sull’Ocm vino promozione Paesi terzi che si sono venuti a creare a seguito della crisi in Ucraina.

Da quanto apprende AGRICOLAE la Commissione Ue trasmetterà agli uffici Mipaaf nei prossimi giorni (i tempi sono brevissimi in quanto la finestra temporale è molto stretta) il placet formale che consente di utilizzare la flessibilità prevista dal regolamento Ue 419 già utilizzato per la pandemia. Così da consentire la rimodulazione dei programmi di promozione dopo che sono state cancellate le campagne nella Federazione Russa, in Bielorussia e in Ucraina.

Si tratta del regolamento delegato dell’Unione europea n. 2020/419 riferito all’emergenza sanitaria da COVID-19 al momento vigente ed esteso fino al 15 ottobre 2023 grazie alla modifica con Reg. (UE) 2021/2027. Verrebbe così prevista la possibilità di introdurre la richiesta flessibilità da parte delle OO.PP. della filiera.

Contestualmente - sempre da quanto apprende AGRICOLAE - sarebbe pervenuta all’Ufficio Vini del Mipaaf un chiarimento dagli uffici di Bruxelles sulla possibilità di utilizzare anche il regolamento 1144. Per avere invece il “si” formale da procedura occorre aspettare per l’1144 i passaggi previsti dall’iter di modifica in Consiglio europeo. Andando lunghi con i tempi.

Confermata la riunione Mipaaf- O.P. per mercoledì prossimo.