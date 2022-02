Ocm vino, Mipaaf a 2 velocità: causa forza maggiore (e deroga) per Vendemmia Verde e Ristrutturazione ma non per la Promozione. Il decreto

Due pesi e due misure al MIpaaf? Dipende dal tipo di decreto: per l'Ocm vino è impossibile derogare i termini di utilizzo delle risorse per la promozione paesi terzi (in quanto questo è possibile solo per cause di forza maggiore, ma non per il Covid come chiesto dalla filiera in una missiva) mentre per il decreto Ristrutturazione vigneti, vendemmia verde e investimenti vengono riconosciute misure derogatorie "a causa della circostanza eccezionale e causa di forza maggiore", ovvero il Covid.

La filiera del vino infatti aveva scritto al Ministero delle Politiche agricole una lettera per sottolineare le difficoltà per gli operatori del settore, derivante dalle perduranti restrizioni vigenti su tutto il pianeta quale conseguenza della pandemia da Covid-19 e per richiedere di derogare, per questa annualità, alla norma che escluderebbe per due anni gli operatori del settore che non riescano a spendere almeno l’80% delle risorse loro assegnate (art. 17, comma 1, lettera c) del DM 3893/2019).

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera:

LETTERA OOPP SU PROBLEMATICHE PROMOZIONE VINO SUI PAESI TERZI

Ma il Mipaaf ha risposto, pochi giorni dopo, che non era possibile concedere alcuna deroga che viene invece riconosciuta solo nel caso delle penalità quando si "dimostra di essere diventato una azienda in difficoltà, ai sensi della normativa europea vigente, o dimostra che non ha potuto conseguire gli obiettivi per cause di forza maggiore”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera della filiera:

Domani va in Conferenza Stato-Regioni il decreto Mipaaf che riconosce che la pandemia da Covid-19 è “circostanza eccezionale e causa di forza maggiore …” e che stabilisce misure derogatorie a tutti i programmi del PNS vino (Ristrutturazione vigneti, investimenti e vendemmia verde). Ma stesso discorso non sembra valere per la promozione vino sui Paesi terzi.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto Mipaaf in questione:

DECRETO MIPAAF DEROGHE OCM VITIVINICOLA

La stessa Unione Europea, di fatto, ha classificato il Covid-19 come una "forza di causa maggiore".

Prevista in Conferenza stato-regioni anche l'Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente i compiti del Comitato tecnico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, - filiera vitivinicola. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

