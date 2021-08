Ocm vino, Mipaaf non ottempera sentenza. Cavit chiede a Consiglio di Stato commissariamento ad acta in sostituzione dirigenza ministero e Agea. E chiede risarcimento danni per 1,8 mln

L'Ocm vino promozione al Mipaaf resta un nodo da sciogliere. Anzi, più di uno. E ora spunta un'istanza al Consiglio di Stato con cui si invoca di nominare un commissario ad Acta per sostituire il gruppo dirigenziale attuale di via Venti Settembre e di Agea. E chiede un risarcimento danni di quasi 2 milioni di euro.

Da quanto apprende AGRICOLAE in data odierna la CA.VIT. S.C.A. – Cantina viticoltori del Trentino – una delle più importanti realtà cooperative del settore vitivinicolo italiano che associa 11 cantine sociali per un totale di oltre 5.000 viticoltori, ha notificato al Mipaaf e ad AGEA l’istanza, presentata al Consiglio di Stato, di nomina del Commissario ad acta e di condanna ex art. 114, comma 4, lettera e) del Codice di procedura amministrativa delle stesse amministrazioni per tutti i danni patiti e patiendi ammontanti ad oltre 1,8 milioni di euro “oltre a interessi e rivalutazione a decorrere dalle date in cui avrebbe dovuto essere erogato o, quanto meno, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 865/2019 ovvero, in subordine, della sua notifica oppure, in ulteriore subordine, dal suo passaggio in giudicato…”.

I fatti, dei quali AGRICOLAE si era già occupato il 6 febbraio 2019 sono esposti chiaramente nell’atto che AGRICOLAE qui riporta e la sintesi è che la CA.VIT. S.C.A. si trova costretta ad invocare presso il Consiglio di Stato per:

nominare un commissario ad acta che ottemperi al giudicato, in sostituzione delle amministrazioni inadempienti, compiendo ogni atto necessario ivi compresa l’emissione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica/comunicazione dell’emananda sentenza, del mandato di pagamento delle seguenti somme:

euro 1.791.000,00=, oltre a interessi e rivalutazione a decorrere dalle date in cui avrebbe dovuto essere erogato o, quanto meno, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 865/2019 ovvero, in subordine, della sua notifica oppure, in ulteriore subordine, dal suo passaggio in giudicato; euro 5.513,00=, di cui euro 3.000,00=, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio così come liquidate dall’Ecc.mo Collegio, ed euro 1.925,00= a titolo di rimborso dei contributi unificati relativi ai precedenti gradi di giudizio e del giudizio di ottemperanza come meglio sopra chiarito;

condannare in solido il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), della somma che sarà ritenuta equa e comunque di entità tale da scongiurare il perdurare dell’inottemperanza che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, dovranno corrispondere a CAVIT per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato a decorrere dalla comunicazione/notifica dell’emananda decisione e fino all’effettivo pagamento di tutte le somme dovute; condannare in solido il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese relative all’incarico espletato dal Commissario.

Un nuovo rischio di danno erariale che si profila per il Mipaaf ed AGEA e per i funzionari per il danno cagionato (come da sentenza alla quale le amministrazioni non hanno ottemperato) alla Ca.Vit. S.C.A.

Si tratta sempre nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica e della PQAI V - Comunicazione, Promozione e Valorizzazione al quale potrebbero presto aggiungersi altre situazioni che, a quanto apprende AGRICOLAE, sembrerebbe pendano per talune esclusioni patite da organizzazioni di operatori per l’annualità 2021 sulla base di una norma nazionale (art. 5, comma 2 del DM 3893/2019 in materia di assegnazione delle risorse destinate a finanziare i programmi di promozione vino sui Paesi terzi) che gli uffici di Gerini e Verardi avrebbero applicato - sembra - in palese contrasto con tutte le disposizioni comunitarie in materia.

Era già stato scritto: