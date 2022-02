Ocm vino, Mipaaf risponde alla filiera: “no modifiche, solo per forze di causa maggiore”. Ma Ue considera Covid causa forza maggiore. Le lettere

Il Mipaaf risponde alla lettera inviata dalla Filiera in merito ai problemi legati all'utilizzo delle risorse per fare promozione all'estero dovuti all'emergenza Covid. Il Ministero delle Politiche agricole evidenzia nella lettera come le modifiche richieste relative alla percentuale finanziabile siano giustificate solo nel caso in cui si "dimostra di essere diventato una azienda in difficoltà, ai sensi della normativa europea vigente, o dimostra che tali fattispecie siano dovute a cause forza maggiore”.

Ma la stessa Unione Europea, di fatto, ha classificato il Covid-19 come una "forza di causa maggiore".

La Filiera aveva infatti chiesto di derogare, per questa annualità, alla norma che escluderebbe per due anni gli operatori del settore che non riescano a spendere almeno l’80% delle risorse loro assegnate (art. 17, comma 1, lettera c) del DM 3893/2019).

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera della filiera:

LETTERA OOPP SU PROBLEMATICHE PROMOZIONE VINO SUI PAESI TERZI

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera di risposta Mipaaf:

OCM VINO, RISPOSTA MIPAAF A LETTERA FILIERA

"In riscontro alla vostra nota del 21 gennaio u.s., relativa all’esecuzione della annualità 2020/2021 della misura “Promozione nei mercati dei Paesi terzi” di cui all’art. 45 del Reg. (UE) 1308/2013, si rappresenta quanto segue", si legge nella missiva di Via Venti Settembre.

"Come è noto, in considerazione dell’andamento della pandemia da Covid-19 e al fine di consentire il maggior impiego possibile del sostegno unionale, questa Amministrazione con decreto del Ministro del 28 maggio 2021, n. 249034, ha prorogato di 60 giorni il termine entro cui i progetti dell’annualità 2020/2021 devono concludersi.

Successivamente con decreto del Ministro del 6 agosto 2021, n. 360369, sono state introdotte numerose misure di flessibilità finalizzate a consentire ai beneficiari l’adattamento dei programmi alle mutevoli condizioni di esecuzione.

In particolare, con tale decreto è stata data facoltà ai soggetti beneficiari di chiedere una variante per la riduzione del budget previsto, entro il 15 settembre 2021, una variante straordinaria per modificare gli obiettivi progettuali e spostare le risorse tra Paesi target selezionati, entro il 30 novembre 2021, nonché tre varianti per modificare gli importi destinati alle azioni di promozione programmate, entro 60 giorni dalla conclusione dei programmi, in modo da favorire la maggiore spesa possibile del sostegno unionale previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino al fine di sostenere le aziende del settore vitivinicolo nel raggiungimento degli obiettivi che esse hanno

previsto.

Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, le previsioni di cui al comma 1 del medesimo art. 17 non si applicano se il beneficiario del contributo “dimostra di essere diventato una azienda in difficoltà, ai sensi della normativa europea vigente, o dimostra che tali fattispecie siano dovute a cause forza maggiore”.

Con riferimento invece alle sanzioni introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/374, si evidenzia che in base a quanto è disposto dall’art. 6 comma 2 del decreto del Ministro del 6 agosto 2021, n. 360369, “in ottemperanza al regolamento delegato (UE) 2021/374, il sostegno in favore dei soggetti beneficiari viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli effettuati ex

MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0052425 del 04/02/2022 post dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013”.

Si precisa, tuttavia, che la sussistenza di eventuali cause di forza maggiore, ai sensi del comma 4 del citato art. 6 del decreto del Ministro del 6 agosto 2021, n. 360369, deve essere illustrata da apposita relazione, completa di documentazione giustificativa a sostegno di quanto asserito in tale relazione e a comprova delle cause impeditive, indipendenti da condizioni organizzative proprie del beneficiario, che non hanno consentito l’esecuzione delle attività di promozione. Alla luce di quanto sopra e in considerazione dei numerosi interventi già effettuati al fine di garantire una maggiore flessibilità di gestione dei fondi europei, si ritiene che non vi siano elementi che giustifichino un ulteriore provvedimento di modifica della normativa nazionale di applicazione della misura di sostegno indicata in oggetto e che, in particolare, siano già previste disposizioni derogatorie in relazione ai regimi sanzionatori contemplati".

