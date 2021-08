Ocm vino, Mipaaf vara decreto con tassi peggiori di quelli decisi da Ue. Filiera ignara lo apprende a cose fatte mentre Francia e Spagna aspettano

Mentre a Bruxelles si è dato l'ok, giovedì 25 agosto (si attende ora la pubblicazione), a un nuovo Regolamento Ocm Vino che introduce anche per il 2022, deroghe ai termini previsti dal regolamento 1308/2013 con la possibilità di innalzare il tasso di finanziamento dei programmi promozionali rivolti ai Paesi terzi fino al 70% per le operazioni ritenute ammissibili, gli uffici del Mipaaf diretti da Gerini e Verardi pubblicano il nuovo decreto direttoriale prevedendo un tasso di finanziamento al 50%. E senza confrontarsi con la filiera e gli operatori del settore, che di fatto sono coloro che mettono sul tavolo le risorse per promuovere il vino italiano all’estero.

Le organizzazioni degli operatori sono stati infatti allertati da una mail ministeriale lo stesso 27 agosto da cui si legge, specificando "per conto del dirigente dell'ufficio PQAI V Dott.ssa Isabella Verardi" che recita: "Buongiorno, con riferimento alla campagna 2021/2022 della misura Promozione nei Paesi Terzi dell'Ocm Vino, si segnala che al seguente link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17291 è disponibile il decreto direttoriale del 26 agosto 2021 n.376627 recante Avviso per la presentazione dei progetti. Cordiali saluti".

Venerdì 26 agosto, cogliendo di sorpresa gli operatori del settore e – da quanto apprende AGRICOLAE – anche gli altri uffici competenti del ministero delle Politiche agricole, e in anticipo rispetto alle tempistiche previste dal Decreto ministeriale del 6 agosto 2021, n. 360369 recante modifiche al Decreto ministeriale del 4 aprile 2019 n. 3893, gli uffici di Via XX settembre si sono affrettati a pubblicare l’avviso n. 0376627 del 26/08/2021 (vedi https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17291 ) recante “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”.

A generare stupore all’interno della filiera sarebbero state le tempistiche di pubblicazione dell’avviso e i termini di presentazione dei programmi ( 11 ottobre 2021 per i programmi di competenza del Mipaaf e date da definire per le Regioni e Province autonome che dovranno indicare detti termini nei propri avvisi).

Termini del procedimento che ancora una volta risultano “compressi” per gli operatori peraltro alle prese con le consistenti operazioni vendemmiali e “dilatati” per le amministrazioni pubbliche chiamate a valutare i programmi che in ogni caso decorreranno dal prossimo 1° marzo per terminare il 31 dicembre 2022 .

Operatori peraltro già alle prese con le inevitabili varianti progettuali dei programmi promozionali 2020, conseguenti alle difficoltà operative derivanti dalla perdurante situazione pandemica da Covid-19 per le quali il Mipaaf ha disposto dei termini estremamente ravvicinati – 15 settembre p.v.

Ma non è tutto: nel decreto direttoriale pubblicato a fine agosto sul sito Mipaaf il tasso di finanziamento delle attività promozionali per il 2022, viene fissato al 50% come si evince dagli allegati N e O dell'avviso ministeriale (con una riduzione rispetto al 60% dei programmi 2021), nonostante la Commissione Europea, abbia dato l'ok a un nuovo Regolamento che conferma, anche per il 2022, lo stato di emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 con il possibile innalzamento del tasso di finanziamento dei programmi promozionali rivolti ai Paesi terzi fino al 70% per le operazioni ritenute ammissibili.

Non è un caso forse che la Francia e la Spagna stiano ritardando l’emanazione dei propri avvisi per portare vantaggi ai propri operatori a danno degli operatori italiani che rischiano di essere, ancora una volta, discriminati rispetto ai loro principali competitors europei. Con la conseguenza che il provvedimento emanato possa comportare una incidenza negativa per le esportazioni italiane già provate dalle difficoltà di esportazione determinate dal pesante innalzamento dei costi delle spedizioni del prodotto (costi container diretti verso l’Asia triplicati rispetto al 2020 con conseguenze disastrose per i prodotti italiani).

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, al netto delle risorse riservate per la liquidazione dei saldi per i beneficiari delle annualità precedenti per i progetti nazionali e multiregionali, con riferimento alla parte di cofinanziamento gravante sui fondi quota nazionali, per un importo complessivo di euro 4.364.125,79 ammontano ad euro 23.234.974,21.