Ocm vino, Rsu Agecontrol: se Agea si fosse mossa a tempo debito non si sarebbe verificato marasma

In merito all'inchiesta pubblicata da AGRICOLAE su Ocm Vino riceviamo e pubblichiamo da Giovanni Pompei dell'RSU di Agecontrol quanto segue:

"Pur trovando interessante il vostro articolo circa l’inchiesta “OCM Vino” del 16 dicembre 2020, ho il dovere di fare chiarezza in quanto Ispettore Agecontrol, ma anche e soprattutto in veste di rappresentante sindacale USB della stessa. Vorrei fare alcune precisazioni spezzando una lancia in favore della Agenzia Agecontrol ed una conseguente ai suoi Ispettori.

Campagna 17/18 e 18/19: Agecontrol e' stata chiamata a verificare le circa 250 pratiche per annualita' in un arco di tempo di circa cinque mesi negli anni 2019 e 2020 (da aprile fino al 15 ottobre). Questo perche' secondo il MIPAAF il saldo dell'aiuto UE doveva essere liquidato entro il 15 ottobre. In linea di massima per queste due annualita' non si sono verificati ritardi, come invece viene sostenuto nell'articolo. Giova ricordare che per quelle campagne, la normativa UE ha introdotto una differente modalita' di corresponsione dell'anticipo dell'aiuto (qualora richiesto): subito l'80%, con il restante 20% da saldare .."entro 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa" (cfr. art. 25 Reg. UE 1150/2016). Domanda finale che in Italia veniva presentata per quelle annate entro il 28 di febbraio (2019 e 2020). In pratica, se il MIPAAF non si fosse arroccato su una sua personalissima interpretazione, si sarebbero potuti sfruttare altri quattro mesi per operare l'azione di controllo. Che non e' cosa di poco conto. Anche perche' in Italia, contrariamente agli altri Paesi dell'Unione, non vengono applicate le previsioni dell'art. 41 che semplificherebbero e sveltirebbero non poco le procedure di controllo (in pratica gli ispettori sono chiamati a verificare valanghe di documenti spesso piu' formali che sostanziali). Altro discorso riguarda poi il fatto che gli ispettori di Agecontrol operino in "smart working". Il taglio dell'articolo vorrebbe far credere che le eventuali criticita' riferite ai controlli 2016/17 ed in parte 2018/19 nascano da questa modalita' lavorativa. A tal proposito si segnala che gli ispettori di Agecontrol operano da remoto da alcuni anni, questo perche' con l'introduzione del succitato Reg. UE, la dirigenza di concerto con AGEA ed il MIPAAF, ha preso alla lettera le disposizioni relative ai controlli, per cui solo il 5% viene espletato il Loco e la restante parte viene svolto come controllo documentale in Ufficio. Per cui l'unica variazione, che di certo non ha influito sulla tempistica e neanche sulla qualita' del controllo e' il luogo di esecuzione dello stesso: a casa dell'Ispettore anziche' presso l'Ufficio di appartenenza.

Per la campagna 2016/17 l'unica anomalia procedurale rispetto alle altre due campagne e' stata quella di non concedere ai beneficiari la possibilita' di inviare ulteriore documentazione probatoria nel corso del controllo. Ma questo e' stato fatto su esplicita richiesta di AGEA, proprio in virtu' della necessita' di rapportare i controlli entro la data dell'11 dicembre 2020, causa la scadenza delle fidejussioni accese dai beneficiari (31 dicembre 2020). In sostanza se AGEA si fosse mossa a tempo debito, predisponendo la richiesta di proroga delle garanzie per tutte le pratiche da evadere, tutto questo marasma non si sarebbe verificato".

