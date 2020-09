OCM VINO, SBLOCCATA, CON PROVVEDIMENTO MIPAAF, SITUAZIONE PAGAMENTO SALDI 2018-2019

Risolta, con provvedimento interno Mipaaf, la questione relativa al pagamento dei saldi OCM vino promozione 2018-2019 che dovranno essere definiti nel rispetto del termine normativo che fissa al prossimo 15 ottobre la data ultima, per AGEA, per il completamento dei pagamenti dei saldi dei contributi ai produttori/beneficiari.

Una buona notizia, questa, per tutti i produttori che in questo periodo necessitano di risorse per fare fronte ai costi della vendemmia in corso d’opera e per una situazione per la quale erano già partiti i solleciti ad AGEA.

Ciò è stato possibile grazie alla scarsa partecipazione da parte degli operatori alla “distillazione di crisi. Dei 50 milioni di euro stanziati dal ministero, anche utilizzando i fondi della promozione previsti dal PNS vino per il pagamento dei saldi 2018/2019 ne sono stati utilizzati solo 14,4 milioni di euro (a riguardo si allega il comunicato AGEA recante l’elenco dei soggetti nazionali che hanno conferito produzioni vinicole da destinare alla distillazione).

Un flop che a consuntivo ha prodotto una disponibilità di oltre 35 milioni di euro che in parte sono stati reimpiegati per alimentare il capitolo di spesa della promozione sia per il pagamento dei saldi 2018/2019 come anche per i residui della 2017/2018 e che per il residuo hanno consentito/consentiranno il reimpiego nelle altre misure di sostegno di cui si compone il PNS Vino.

Una situazione che ha quindi scongiurato quanto riportato da AGRICOLAE a fine luglio, ovvero l’impossibilità per AGEA di poter pagare i saldi agli operatori che portano il vino made in Italy nel mondo che già avevano fatto partire i solleciti all'ente erogatore.

Ora, da parte di AGEA, è in atto una vera e propria corsa contro il tempo volta a perfezionare i pagamenti a tutti i diversi beneficiari nel rispetto della incombente scadenza del prossimo 15 ottobre (data di chiusura dell’esercizio finanziario della U.E. 2019/2020) decorsa la quale, in assenza di pagamenti, si crea un problema di risorse alle quali attingere per fare fronte alle obbligazioni assunte da AGEA verso i diversi beneficiari.

Una situazione, questa, che per gli operatori del settore va assolutamente scongiurata e nella quale non sono di aiuto i ritardi delle operazioni di attività di collaudo delle spese rendicontate lo scorso 28 febbraio dai diversi operatori, visto che sono molte le situazioni di contraddittorio/contenzioso che si stanno attivando in ragione di attività svolta dall’agenzia di controllo in modalità di“smart working”, Con molti verbali di collaudo recanti contestazioni assunte inaudita altera parte e in assenza di trasparenza delle procedure di verifica da parte della stessa Agecontrol che mai ha pubblicato dette procedure con la conseguenza che molti verbali hanno formato oggetto di contraddittori/contenziosi la cui definizione rischia di allungare i termini di definizione dei pagamenti dei saldi ben oltre il prossimo 15 ottobre. Il tutto con conseguenze e prospettive certamente non allegre per gli operatori coinvolti.

La preoccupazione ora di molti operatori è che si possa ripetere quanto già accaduto nell'annualità 2017-2018 dove diversi operatori sono ancora in attesa della definizione dei contenziosi pendenti con AGEA e conseguentemente della liquidazione dei saldi dei contributi comunitari a oltre un anno dalla rendicontazione delle spese sostenute per la promozione del vino italiano nel mondo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica gli elenchi Agea

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7710206.PDF

-RIPRODUZIONE RISERVATA-