Ocm vino, tre ordinanze del Consiglio di Stato, di Corradino (già capo gabinetto Mipaaf), e Frattini: decreto Mipaaf in contrasto con regolamenti e linee guida UE

Tre ordinanze del Consiglio di Stato sulla vicenda OCM Vino promozione di accoglimento di tre ricorsi (proposti da tre organizzazioni di operatori che lamentano l’illegittimità dell’esclusione dei propri programmi dai finanziamenti comunitari stanziati dal Mipaaf per il 2021) suonano come una sirena d'allarme per il ministero delle Politiche agricole. Un pacchetto da oltre otto milioni e mezzo di euro di finanziamenti.

Dopo l'istanza del commissariamento ad acta invocata da Cavit al Consiglio di Stato per la mancata ottemperanza e perdurante inadempienza del Mipaaf rispetto al giudicato costituitasi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 865/2019, anch’essa riferita all’illegittima esclusione del programma proposto da Ca.Vit. S.C.A. nell’anno 2017, ai tempi di Maurizio Martina, sembra stia per cadere un'altra tegola annunciata sul dicastero di via Venti Settembre e sempre nell'ambito della direzione generale Promozione diretta da Gerini e Verardi.

A pronunciarsi - in vista della sentenza che nel merito è prevista per il prossimo tra il mese di settembre ed il prossimo 28 ottobre, dopo l’accoglimento dei ricorsi nella fase cautelare , proposti da tre organizzazioni di operatori con la presenza di aziende leader del settore vitivinicolo italiano - è il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini che mette nero su bianco nella sua ordinanza dello scorso 3 agosto una frase lapidaria che suona come un avviso ai naviganti:

Per la riforma -“del provvedimento della medesima Direzione Generale, in data 8 marzo 2021, prot. n. 0111922, recante esclusione dalla procedura statale di finanziamento dei progetti di promozione dei vini italiani nei Paesi extra UE – Campagna 2020-2021;

- degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 1, lettera h), del DMIPAAF 4 aprile 2019 n. 3893 ove mai siano interpretabili – come ha fatto il Ministero – in modo contrastante con il Regolamento (UE) n. 1149/2016 e con le “Linee Guida” della Commissione Europea in data 16 dicembre 2016, relative alla misura OCM Vino Promozione”.

Ricorsi tutti accolti con espresso richiamo all'articolo 55, comma 10.

Le tre ordinanze infatti, una a firma di Franco Frattini e le altre due a firma di Michele Corradino, già capo di gabinetto Mipaaf ai tempi di Mario Catania e conoscitore dunque dei meccanismi di via Venti Settembre, rimandano all'articolo 55 comma 10 rimettendo gli atti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per una sollecita definizione della questione nel merito (nel caso delle ordinanze emesse a firma di Michele Corradino) ed ad apposita udienza nel merito fissata per il giorno 28 ottobre 2021 (nel caso dell’ordinanza emessa una firma di Franco Frattini):

“Ritenuto che l’interesse dell’appellante può trovare adeguata tutela nella trattazione del merito a breve, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.”

L’art. 55, comma 1° del c.p.a. recita testualmente: “Il Tribunale regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza Collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; il tal caso la pronuncia di appello è trasmessa al Tribunale Amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.

Il nodo in questione è relativo alla dicotomia presente nel decreto ministeriale all'articolo 5 comma 2 e 3 relativo alla possibilità per gli operatori regionali e multiregionali di presentare più di un progetto a differenza degli operatori nazionali per i quali questo non viene concesso.

Un nuovo rischio di danno erariale che si prefigura all’orizzonte che può essere disapplicato solo con un provvedimento di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione adottato lo scorso mese di gennaio a danno degli operatori ricorrenti ma con la particolarità che il Mipaaf, a differenza di quanto accaduto con Ca.Vit. S.C.A. (questione del 2017), dovrebbe, oggi, disporre di strumenti e risorse (finanziarie) per scongiurare detto rischio visto che a quanto apprende AGRICOLAE molti operatori del settore , in applicazione del decreto “flessibilità” approvato lo scorso 4 agosto in sede di CSR, si preparano a presentare, entro il prossimo 15 settembre, varianti in riduzione di spesa progettuale originariamente loro assegnata e rinunciare, quindi, ad ingenti finanziamenti comunitari sia per evidente difficoltà operativa sui mercati internazionali ma soprattutto per scongiurare il rischio di incorrere nella pesantissima sanzione prevista dall’art. 17, comma 1 dell’ormai sempre più discusso DM 3893/2019 (esclusione per 2 anni dall’accesso ai finanziamenti comunitari in presenza di un riconoscimento di spesa rendicontata e ammissibile inferiore all’80 % della spesa ammessa).

Una situazione legata alla decisione degli uffici del Mipaaf di non voler riconoscere la pandemia mondiale da Covid-19 quale “circostanza eccezionale e causa di forza maggiore”.

