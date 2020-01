OCSE, ROLFI: SETTORE SEMENTIERO ECCELLENZA DELLA NOSTRA AGRICOLTURA

Anche il Ministero delle Politiche agricole ha patrocinato l’iniziativa, riconoscendo “l’importanza della standardizzazione internazionale – come ha sottolineato Federico Sorgoni, il delegato Mipaaf – condotta dall’Ocse nel settore delle sementi”. Dalla due giorni sono emersi in via preliminare i criteri per affiancare le moderne tecnologie di laboratorio basate sulla diagnosi molecolare alle tradizionali metodologie di verifica delle varietà in campo e in parcella. Questi dovrebbero essere definitivamente approvati in giugno alla riunione annuale delle autorità designate Ocse che si terrà in Bulgaria. Inoltre, un altro rilevante tema trattato è costituito dalle prospettive che la tecnologia blockchain potrà dare alla tracciabilità delle sementi commercializzate a livello internazionale.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK