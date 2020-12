Odg, Bond FI Camera, su misure ristoro piccoli produttori agricoli

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02828/121

presentato da

BOND Dario

testo di

Venerdì 18 dicembre 2020, seduta n. 443

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni in materia di agricoltura, quali ad esempio la previsione dell'esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o la concessione di un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli o la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione;

sulla scia dell'esperienza estera, soprattutto in Europa e negli Usa, a metà degli anni 2000 sono stati introdotti anche in Italia i mercati agricoli di vendita diretta, anche detti «Mercati Contadini» o «Farmers’ Markets», mercati riservati alla vendita dei prodotti agricoli da parte dei soli produttori;

questi in pochi anni hanno conquistato la fiducia di milioni di consumatori, divenendo una delle realtà più vivaci tra quelle definite di «filiera corta». Cioè di quelle attività basate su un numero ridotto di passaggi commerciali e sull'acquisto diretto in azienda o in fattoria;

i punti di forza di un «mercato contadino» sono la vicinanza tra produttore e consumatore, l'assenza di intermediazioni commerciali e l'ampia disponibilità di prodotti di qualità. Prodotti rigorosamente stagionali, freschi e a «km 0», provenienti solo dalle aziende del territorio circostante, con un'attenzione particolare per le tipicità locali e una naturale vocazione al risparmio finale del consumatore;

in numerose regioni italiane si svolgono mercatini natalizi nei quali molti dei venditori sono piccoli produttori agricoli che vendono i frutti del proprio fondo o i prodotti da loro trasformati. Tali mercatini natalizi sono stati azzerati dalle restrizioni adottate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previste per i mesi di dicembre e gennaio sia in termini di assembramento che di spostamento dal proprio comune;

in molti casi, per tali produttori, la partecipazione ai mercatini natalizi rappresenta l'unico introito commerciale diverso dalla vendita diretta sul proprio fondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche misure di ristoro per i piccoli produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nei mercatini natalizi.

9/2828/121. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond.