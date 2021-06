Odg, Bond FI Camera, su sviluppo impianti agro fotovoltaici

in attuazione delle iniziative per lo sviluppo di impianti agro fotovoltaici, ad adottare misure volte a garantire l'efficacia e l'efficienza delle scelte effettuate utilizzando le « best practices» in uso a livello internazionale quindi in grado di far operare in forma sinergica le forme dette di produzione di energia con le attività agricole, senza inficiarne qualità e produttività, adottando ulteriori misure premiali nei casi in cui vengano rimesse in produzione aree considerate marginali o comunque a basso reddito o a scarsa vocazione agricola.

