Odg, Bucalo FdI Camera, su uso fraudolento sanatoria migranti

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/016

presentato da

BUCALO Carmela

testo presentato

Lunedì 30 novembre 2020

modificato

Martedì 1 dicembre 2020, seduta n. 436

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame, concerne «Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione»;

in un servizio andato in onda su Rainews 24 la mattina del 29 luglio 2020 è stato denunciato un uso fraudolento della sanatoria sui lavoratori immigrati voluta dai Ministri Bellanova e Catalfo;

la frode consiste nell'ottenere un certificato retrodatato attestante la permanenza sul territorio italiano, utile a ottenere i requisiti voluti dai Ministri per la sanatoria. Segnatamente, dietro al pagamento di 500 euro, all'Ospedale di Vittoria è possibile ottenere una tessera sanitaria Stp – straniero temporaneamente presente – dedicata alla cura degli irregolari. Con questa tessera, a seguito di un pagamento di 4.000 euro, ci si rivolge a patronati compiacenti che procedono con la pratica della sanatoria;

nel servizio è stato intervistato uno straniero che aveva appena sistemato i documenti per far ottenere la sanatoria ad un suo amico che si trova in Francia e che non è mai stato in Italia;

è evidente che, ancora una volta il Governo non è riuscito a centrare il proprio obiettivo politico, ma si è reso moralmente complice degli affari di chi specula sull'immigrazione e sul business del lavoro nero. I numeri della sanatoria, decisamente più bassi rispetto a quelli auspicati dalla sinistra, certificano il « flop» dello strumento, ad avviso degli interpellanti utile solo per aver preparato il terreno a ulteriori comportamenti fraudolenti;

invece di combattere il caporalato, la sanatoria «Bellanova-Catalfo» ha contribuito ad aggravare le condizioni di lavoratori già sfruttati e vessati, mentre ha favorito quei clandestini che hanno la disponibilità di pagare 4.500 euro per ottenere fraudolentemente il permesso per restare in Italia;

invece dei corridoi verdi per far accedere operai specializzati, selezionati nei Paesi d'origine in base alle loro capacità e che verrebbero in Italia in presenza di un contratto di lavoro, con la sanatoria sono state create le condizioni per un autentico business criminale;

è il lavoro nel rispetto delle regole che crea le condizioni dell'integrazione e non la falsa promessa di poter accogliere tutti indiscriminatamente che, al contrario, genera delusione e comportamenti antisociali,

impegna il Governo

a non considerare più la tessera sanitaria STP (Straniero Temporaneamente Presente) quale elemento utile per comprovare la presenza degli irregolari sul territorio nazionale ai fini di sanatorie per clandestini extracomunitari.

9/2727-A/16. Bucalo, Delmastro Delle Vedove