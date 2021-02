Odg, Cadeddu M5S Camera, su pagamento canone concessione aree demaniali marittime

assicurare continuità delle azioni previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 in favore del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, in tempi brevi, ad erogare a favore dei soggetti attuatori, già individuati nel 2017, del Programma adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50% delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata al decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.

