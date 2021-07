Odg, Cattoi M5S Camera, su semplificazioni in materia di economia montana e forestale

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03146-AR/131

presentato da

CATTOI Maurizio

testo di

Venerdì 23 luglio 2021, seduta n. 546

La Camera,

premesso che:

il regio decreto 25 luglio 1904 n. 523: «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 che dispone il «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», dispongono che le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica;

gli interventi di lieve entità da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed espressamente indicati nel provvedimento amministrativo di vincolo, sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove adottati, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 2018, n. 34;

si definiscono di lieve entità, poiché non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non prevedono costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti secondo le norme regionali attuative degli articoli 1, 7, 8 del Regio Decreto n. 3267 del 1923:

a) pratiche selvicolturali, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e riforestazione;

b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o strumento equivalente;

c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento;

d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi;

le disposizioni richiamate come noto, non si applicano nei casi previsti all'articolo 7 comma 12 del decreto legislativo n. 34 del 2018 ovvero in presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che hanno individuato gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

nelle ipotesi di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali;

considerato inoltre che:

in Italia la gestione ordinaria delle attività selvicolturali, e dei tagli colturali in particolare, esercitata in regime di esenzione dal preventivo parere paesaggistico per i boschi vincolati paesaggisticamente dalle disposizioni di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ed operante da quasi 40 anni ovvero dall'introduzione della 1.431 del 1985 (legge Galasso), è universalmente riconosciuta come modello di sostenibilità ambientale e di valorizzazione della cultura e dell'economia montana e forestale, mentre nello stesso tempo la superficie boschiva nazionale è aumentata sia in termini di superficie come di complessità biologica, di accumulo di stock legnoso, di fruibilità di servizi ecosistemici;

le misure previste dal PNRR e dalla nuova PAC necessitano di una reale semplificazione dei procedimenti amministrativi, e che tra questi sono elettivi quelli derivanti, senza danni di sistema salvo le condotte individuali e puntuali, dalle pratiche selvicolturali storicamente attuate e poste a presidio della difesa idrogeologica da quasi cento anni e via via arricchitesi di prescrizioni a difesa della multifunzionalità forestale, eseguite in sintonia con lo spirito dei luoghi, espressione vincente, anche dal punto di vista paesaggistico, della capacità di sintesi tra economia forestale e montana, funzioni di controllo amministrativo e vigilanza di esercizio delle comunità territoriali, anche nelle aree gravate da vincolo amministrativo ex articolo 136, che in alcune regioni insistono sulla metà delle superfici forestali, cresciute complessivamente da 5 milioni di ettari nel 1936 a quasi 12 milioni di ettari nel 2021;

le procedure paesaggistiche semplificate applicate con il decreto legislativo n. 77 del 2021 ai tagli colturali producono un flusso eccezionale di richieste di autorizzazione in materia paesaggistica per cui le Soprintendenze si trovano nella necessità di applicare in forma ordinaria l'istituto del «silenzio assenso», tanto da far risultare inconferente l'obiettivo della tutela con gli effetti del procedimento, ove anche con i gravami economici sia delle richieste che delle istruttorie amministrative;

il nuovo esecutivo ha dimostrato particolare attenzione alle tematiche ambientali, della transizione ecologica e della sostenibilità, che è sempre anche sociale ed economica, e con tale impegno intende armonizzare e raccordare la normativa statale (decreto legislativo n. 42 del 2004, decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, decreto legislativo n. 34 del 2018) fornendo nel contempo un valido strumento di governance per le Regioni, anche nella prospettiva di sostenere lo sviluppo responsabile delle aree interne del Paese. Le normative forestali statale e regionale garantiscono pienamente la tutela dei valori paesaggistici e ambientali: le norme di settore, nel regolamentare una corretta coltivazione del «bene», ne consentono il mantenimento nel tempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative secondo quanto esposto in premessa, per introdurre le necessarie semplificazioni in materia di economia montana e forestale.

9/3146-AR/131. (Testo modificato nel corso della seduta) Maurizio Cattoi, Pezzopane, Gagnarli, Alberto Manca.