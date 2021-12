Odg, Ciaburro FdI Camera, su mantenimento incentivi e sussidi a favore dei carburanti utilizzati in agricoltura

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02670-B/009

presentato da

CIABURRO Monica

testo di

Martedì 21 dicembre 2021, seduta n. 619

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame rappresenta uno degli strumenti di adeguamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;

il contrasto al cambiamento climatico costituisce una istanza condivisa a livello politico ed istituzionale da tutti i Paesi membri dell'Unione europea, anche in una prospettiva di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nazionale, nonché per preservare l'elevato livello di biodiversità presente in Europa e, in particolar modo, in Italia;

è condivisa a livello internazionale la necessità di accompagnare politiche di transizione ecologica ambiziose ad iniziative che sostengano quei territori e comparti produttivi che recano oggettive difficoltà nel prendere parte a tale processo di riconversione;

nell'ambito agricolo, una transizione ecologica netta, sprovvista delle necessarie misure di accompagnamento e di agevolazione è destinata a pregiudicare duramente la tenuta economica del comparto, il quale si è in ogni caso dimostrato particolarmente resiliente nell'ambito della recente crisi da COVID-19 e protagonista della transizione verde;

lo stesso Green Deal europeo, di cui alla Comunicazione COM/2019/640/final, nell'ambito del cosiddetto «meccanismo per una transizione giusta», ha riconosciuto la necessità di accompagnare la transizione ecologica con ingenti investimenti, in modo da fornire sostegno finanziario ed economico a favore dei soggetti più colpiti dal passaggio alla economia verde;

le predette risorse sono state idealmente allocate nel cosiddetto «Fondo per una transizione giusta», nella misura di 17,5 miliardi di euro, di cui 7,5 provenienti dal Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 e 10 miliardi, ripartiti su tre anni, provenienti dallo strumento Next Generation EU, da cui provengono anche le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088, cosiddetto «Regolamento sulla Tassonomia UE», ed i relativi atti delegati e conseguenti rappresentano un sistema di classificazione a livello comunitario per parametrare ed indicare una lista accessibile e condivisa di fonti energetiche ed attività economiche compatibili con la transizione ecologica;

per quanto riguarda le attività agricole, secondo l'ufficio stampa della Commissione europea, queste verranno coperte da un apposito atto normativo europeo, che andrà a definire le pratiche agricole compatibili con gli obiettivi ambientali del Green Deal europeo;

tali scelte politiche sono coerenti con l'obiettivo della Politica agricola comune (PAC), mutuati dagli articoli 38-44 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) i quali, tra le altre, prevedono di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire prezzi ragionevoli ai consumatori, bilanciando obiettivi economici e sociali;

l'assenza di alternative immediatamente applicabili ai carburanti ed alle forme di energia attualmente utilizzati a livello commerciale impongono la necessità di non rinunciare in modo immediato alle attuali risorse utilizzate, operando piuttosto secondo una strategia di progressiva ottimizzazione delle tecnologie impiegate ed una conseguente sostituzione energetica e tecnologica solo a fronte di una effettiva ed accessibile alternativa;

il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) del Ministero della transizione ecologica, relativamente alla voce attinente all'agricoltura ed alla pesca, all'energia ed all'IVA, riconduce al settore agricolo circa 2 miliardi di euro di sussidi ambientalmente sfavorevoli;

predetta classificazione prescinde da qualsiasi tipo di analisi qualitativa e di valutazione sulla competitività dei settori toccati e delle finalità per le quali tali sussidi sono stati previsti, la cui presenza è, in particolar modo data l'attuale spirale inflattiva che ha colpito i prezzi di energia e materie prime, necessaria per garantire la tenuta del comparto agricolo;

l'eliminazione orizzontale dei citati sussidi comporterebbe maggiori costi per il comparto agricolo pari a circa 1.5 miliardi di euro per la sola componente relativa ai mezzi tecnici, come gasolio, prodotti fitosanitari e fertilizzanti, con una incidenza sui costi medi di produzione, fissi e variabili, tra il 5 per cento ed il 15 per cento, con relative ripercussioni sul prezzo per il consumatore finale e su tutta la filiera produttiva, incrementando la competitività dei prodotti di Paesi terzi;

secondo le evidenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il settore agricolo italiano è tra i primi per la riduzione del proprio impatto sull'ambiente, in relazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari, fertilizzanti ed alle emissioni di gas climalteranti ed ammoniaca; alcune categorie di intervento di politica agricola, tra cui anche pagamenti diretti, interventi finanziati tramite l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) e PSR, sono identificati come SAD azioni per circa 269 milioni di euro, dipendenti in gran parte dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), soggetti a vincoli di programmazione che, se modificati in corso d'opera, rischiano la perdita secca di risorse a favore dell'Italia;

il regime di IVA agevolata al 4 per cento per i fertilizzanti ed al 10 per cento per il gasolio, l'elettricità ed i prodotti fitosanitari è necessario per mantenere competitive le filiere agricole contenendo i costi dei mezzi di produzione, i quali sono già in costante crescita per via dell'attuale inflazione che sta colpendo materie prime ed energia, in tal senso questi incentivi permettono di contenere i costi di produzione, garantendo una congrua ed equa accessibilità dei prodotti agroalimentari italiani ai consumatori e tutelando l'economicità della filiera per i produttivi;

l'assenza di sussidi ai combustibili fossili in agricoltura, senza alternative immediatamente accessibili ed utilizzabili, è destinata a portare fuori mercato numerose colture ed allevamenti già, ad oggi, in difficoltà;

ad oggi non esistono reali alternative commerciali praticabili all'alimentazione a gasolio per la stragrande maggioranza delle macchine agricole, come attestato dalle azioni di sostituzione ed aggiornamento del parco macchine, di cui anche al PNRR, in ogni caso incentrate sull'introduzione di motorizzazioni sempre più performanti dal punto di vista della riduzione delle emissioni; nello specifico il PNRR prevede 500 milioni di euro per l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare, sostenendo anche l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni con l'utilizzo di tecnologie meno energivore e più performanti;

a tale intervento si aggiunge l'investimento sullo sviluppo del biometano che prevede anche la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti ed a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano e biometano, proponendosi di sostituire, entro il secondo trimestre del 2026, almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione,

impegna il Governo

a) a valutare l'opportunità di mantenere, nell'ambito dei recepimenti nazionali di normative ed atti di indirizzo comunitario di prossima e futura emanazione ed almeno fino al diffondersi di alternative perfettamente praticabili a livello economico e commerciale, l'attuale regime di incentivi e sussidi a favore dei carburanti utilizzati in agricoltura, anche dati i crescenti costi di materie prime, energia e logistica, scongiurando che le recenti spirali inflattive possano impattare sui consumatori finali e sui produttori;

b) a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del precedente impegno, una maggiore intensità di aiuto e di sussidi per sostenere il comparto agricolo nell'affrontare la recente spirale inflattiva dei prezzi delle materie prime e dell'energia almeno fino al 31 dicembre 2022.

9/2670-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.