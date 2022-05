Odg, Ciaburro FdI Camera, su misure volte a sostegno e promozione dei prodotti di montagna

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00183-B/002

presentato da

CIABURRO Monica

testo di

Mercoledì 11 maggio 2022, seduta n. 692

La Camera,

premesso che:

il testo in esame reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;

il testo in esame intende valorizzare e promuovere la produzione ed il consumo dei prodotti da filiera corta, stimolando anche attività di educazione alimentare sulla loro origine e specificità;

la proposta identifica come prodotti a km 0 quei prodotti che provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione;

nel corso della discussione del testo in Camera e Senato sono state introdotte modifiche finalizzate ad incrementare la promozione dei prodotti da filiera corta nei mercati e supermercati;

i prodotti da filiera corta ed a km 0, nonché la loro promozione, costituiscono un presidio sociale nella vita dei territori e dei Comuni;

alcune Regioni, come Piemonte e Lombardia, hanno istituito, al fine di tutelare ulteriormente i prodotti da filiera corta ed a km 0, il marchio del «prodotto di montagna», pratica virtuosa mutuata anche dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

tale marchio è finalizzato ad incrementare le tutele verso i prodotti da filiere locali situate in aree montane;

la crisi COVID-19 e la crisi russo-ucraina hanno incrementato le sperequazioni a danno delle aree interne, montane e rurali, rendendo necessarie nuove ed ulteriori misure a tutela di quest'ultime e delle loro produzioni agroalimentari, considerato anche che numerosi prodotti alimentari non possono più essere esportati in quanto i propri mercati di riferimento sono le aree oggetto del conflitto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di disporre, nell'ambito delle misure di successiva attuazione ed implementazione del testo in esame, tutte le misure necessarie a garantire la sostenibilità economica e l'ulteriore promozione dei prodotti di montagna, in riferimento a quanto in premessa, anche tramite iniziative finalizzate a tutelare le esportazioni di prodotti alimentari le cui esportazioni siano state compromesse dalla guerra russo-ucraina.

9/183-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.