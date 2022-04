Odg, Ciaburro FdI Camera, su risorse a contrasto peste suina e iniziative a sostegno a filiera suinicola nazionale

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03547/007

presentato da

CIABURRO Monica

testo di

Mercoledì 6 aprile 2022, seduta n. 673

La Camera,

premesso che:

il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

il decreto-legge in esame nasce con l'intento di contenere la diffusione di peste suina africana sul territorio nazionale, disponendo al contempo misure che possano dare sostegno economico alle aziende suinicole sul territorio nazionale;

a fronte di un numero di capi superiore a 8 milioni di suini, la maggior parte di questi è concentrata nelle regioni del nord, come Lombardia e Piemonte;

nel gennaio 2022 sono stati segnalati i primi casi di PSA proprio nel territorio piemontese, con una diffusione dei casi anche nella territorio della confinante regione Liguria;

come indicato da dati ISMEA, il comparto suinicolo ha, a parità di condizioni, costi di produzione mediamente più elevati del 20 per cento rispetto ai competitor europei, vivendo una situazione di sostanziale svantaggio competitivo, appianato sui mercati internazionali dalla appetibilità derivante dalla qualità dei prodotti a marchio di tutela Made in Italy;

il testo in esame, a fronte delle numerose esigenze economiche di sopravvivenza di un comparto, come quello suinicolo, messo fortemente in difficoltà sia da due anni di pandemia da COVID-19 che dall'attuale e contingente crisi internazionale di energia e materie prime, dispone una riduzione delle risorse a sostegno della filiera per alimentare economicamente una dotazione economica istituita in sede di conversione;

la diffusione della peste suina africana, se priva di controllo, può portare a situazioni limite quale l'applicazione di misure di embargo, come avvenuto per molti anni ai danni della regione Sardegna;

il decreto-legge in esame, nonostante la fase e le modifiche in sede di conversione, non dispone della sufficiente dotazione economica né della sufficienza gestione in termini di governance per poter garantire l'eradicazione della PSA dal territorio italiano e la sostenibilità economica delle aziende suinicole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

a) instaurare, nell'ambito della prima misura utile di successiva emanazione rispetto al testo in esame, una dotazione economica e strumentale effettivamente adeguata all'esigenza di contenimento ed eradicazione della peste suina africana sul territorio nazionale, nonché le necessarie misure di gestione tale da poter scongiurare in modo definitivo un'espansione dell'epidemia, con riferimento anche alla gestione nelle cosiddette zone buffer;

b) adottare tutte le misure necessarie per garantire la sostenibilità economica della filiera suinicola nazionale e scongiurare l'adozione di sostenute e vessatorie misure di embargo quali quelle menzionate in premessa.

9/3547/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.