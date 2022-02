Odg, Cillis M5S Camera, su Agea e attuazione del sistema di monitoraggio cerealicolo

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/095

presentato da

CILLIS Luciano

testo presentato

Lunedì 21 febbraio 2022

modificato

Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in oggetto prevede che entro il prossimo 30 aprile saranno emanati i decreti attuativi per l'istituzione del sistema di monitoraggio del settore cerealicolo, definendo le modalità di applicazione della norma sul registro telematico di carico e scarico del settore di cui ai commi da 139 a 143 della legge n. 178 del 2020;

tale sistema permetterà di conoscere l'andamento del mercato cerealicolo, tutelando le produzioni nazionali, interessando tutte le imprese che rientrano nella produzione e nell'approvvigionamento di cereali e farine, comprese quelle di prima trasformazione limitatamente alle operazioni di carico;

a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi starà poi all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA attuare il sistema di monitoraggio, rendendolo concretamente operativo, così come già avviene per il monitoraggio del latte, dell'olio, del vino;

l'intervento di Agea appare quindi fondamentale per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a prevedere che AGEA proceda entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti, all'elaborazione delle istruzioni operative per l'attuazione del sistema di monitoraggio cerealicolo, così da fornire finalmente al settore uno strumento ormai imprescindibile per la tutela del mercato nazionale di cereali e farine.

9/3431-AR/95. Cillis.