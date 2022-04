Odg, Covolo Lega Camera, su tavolo tecnico permanente al fine di promuovere le comunità energetiche rinnovabili

Ordine del Giorno 9/03495-AR/084

COVOLO Silvia

Martedì 12 aprile 2022

Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677

La Camera,

premesso che:

l'Unione Europea, con la Direttiva europea RED II (2018/2001/UE), oltre a rendere vincolanti gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, biocarburanti e governance energetica, ha definito il concetto di Comunità Energetiche, in prospettiva di decentramento e localizzazione della produzione energetica attraverso il coinvolgimento di cittadini «prosumers», attività commerciali e imprese del territorio, con l'obiettivo di produrre, consumare e scambiare energia in un'ottica di autoconsumo e collaborazione;

in Italia, con l'articolo 42-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (in vigore dal 15 dicembre 2021), che recepisce la direttiva europea RED II sull'uso delle FER, in linea con gli obiettivi del PNRR, si è inteso attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare le comunità energetiche rinnovabili, nell'ambito del percorso di crescita sostenibile e di transizione energetica, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (-55 per cento di emissioni climalteranti rispetto al 1990) e 2050 (net-zero);

già dalla stessa definizione di comunità energetica le amministrazioni comunali sono chiamate ad avere un ruolo attivo. La comunità energetica, infatti, deve avere come obiettivo quello di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità» e riveste la natura giuridica di «associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro». Le comunità di energia rinnovabile sono collocate, pertanto, dal legislatore in un perimetro no profit e orientate ad un più ampio beneficio ambientale e sociale, che travalica i confini della singola comunità energetica e si estende alla comunità locale di riferimento;

le comunità energetiche e l'autoconsumo possono favorire la coesione sociale, consentendo l'accesso all'energia ai soggetti indigenti, sostituendo così forme di sussidio diretto nel pagamento della bolletta. Esse possono essere utilizzate dai Comuni come forme di social housing, che prevedono la condivisione dell'energia prodotta, promuovendo forme di solidarietà elettrica e l'abbattimento dei costi energetici per i cittadini in difficoltà;

esse possono costituire strumento di supporto all'associazionismo locale e al terzo settore, strumento di rilancio dei distretti di commercio o delle aree artigianali, nonché strumento di riqualificazione, anche urbanistica, di determinate zone;

i Comuni possono quindi agevolare, nel rispetto della normativa di riferimento, l'utilizzo di coperture di edifici pubblici e di terreni non agricoli, per favorire l'installazione di impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo;

il PNRR, nell'ambito della missione 2, promuove le comunità energetiche e l'autoconsumo, destinando in particolare risorse a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, per prevenire fenomeni di spopolamento,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per istituire un tavolo tecnico permanente, tra Governo ed Enti Locali, quale strumento idoneo a sostenere il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, al fine di promuovere le comunità energetiche rinnovabili e/o le forme di autoconsumo collettivo, nell'ambito del percorso di crescita sostenibile e di transizione energetica;

a favorire la semplificazione delle procedure, evitando aggravi di costi per consulenze in capo ai soggetti partecipanti;

a destinare risorse anche ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per favorire le comunità energetiche rinnovabili e/o le forme di autoconsumo collettivo.

9/3495-AR/84. Covolo, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.