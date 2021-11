Odg, De Bonis Misto Senato, su sospensione procedure fallimentari, espropriazioni e debiti imprese agricole

Atto Senato

Ordine del Giorno 0/24487/7/09

presentato da

SAVERIO DE BONIS

martedì 23 novembre 2021, seduta n. 209

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui: anatocismo nei rapporti di conto corrente), occorrerebbero misure volte a sospendere per almeno un anno le procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di tali soggetti, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito;

sarebbe opportuno varare delle misure di sospensione, almeno per due anni i debiti delle imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori (anche non in bonis) in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito;

inoltre, sarebbe opportuno che, in caso di utilizzo del beneficio della sospensione di cui alla precedente premessa, decorso il termine della moratoria, l'agricoltore (o l'impresa agricola) potesse procedere alla rateizzazione, fino a un massimo di 72 mesi, al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria, per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni così come specificato nelle premesse.

(0/24487/7/9)

De Bonis