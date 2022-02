Odg, Donzelli FdI Camera, su ripiantumazione zone colpite da xylella al fine di creare comparto nazionale per produzione biocarburante da rifiuti agricoli

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/017

presentato da

DONZELLI Giovanni

testo presentato

Lunedì 21 febbraio 2022

modificato

Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 11, comma 5-sexies, introduce disposizioni in materia di consumo di fonti rinnovabili nei trasporti;

il provvedimento, inoltre, reca disposizioni in materia di contrasto alla xylella fastidiosa;

la Direttiva (UE) 2018/2001 dispone che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'unione sia almeno pari al 32 per cento e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14 per cento del consumo finale in tale settore;

poiché la produzione olivicola in Italia, soprattutto in Toscana e nel Salento, è in estrema difficoltà, occorre coniugare le opportunità date dal PNRR con le necessità della transizione ecologica e della ripresa economica;

a fronte della perdita di quote di mercato da parte dell'Italia, nazioni come la Tunisia scalano le vette della produzione mondiale di olio. Dopo la campagna olivicola del 2020, è diventata di fatto il secondo produttore di olio da olive al mondo dopo la Spagna, con ben 365 mila tonnellate di olio d'oliva esportate in 54 paesi;

come evidenziano i dati di Ismea Mercati, il prezzo medio all'origine delle produzioni italiane è indicativamente il doppio rispetto a quello dell'olio spagnolo, greco e tunisino e negli ultimi anni è risultata piuttosto comune la miscelazione con oli di costo più basso, provenienti da Paesi extraeuropei come Tunisia o Marocco;

il settimo programma quadro dell'Unione europea ha finanziato la ricerca mirata a trovare dei modi innovativi di usare i rifiuti come una fonte di energia. Il progetto FFW (Liquid and gas Fischer-Tropsch fuel production from olive industry waste: Fuel from waste), coordinato dal Consiglio Nazionale delle ricerche, ha collaudato tecnologie innovative per ottenere un uso efficiente ma anche redditizio dei residui dell'industria olearia come materia prima per produrre gas naturale sintetico e biocarburanti liquidi;

partendo da una miscela di materiali ricavati dagli scarti della produzione e lavorazione di olio d'oliva, la biomassa è stata pretrattata e trasformata in gas sintetico mediante gassificazione. Il risultante gas naturale è stato poi trasformato in biocarburanti liquidi;

attraverso opportuni investimenti e un chiaro piano nazionale di rilancio di un comparto così duramente colpito, il biodiesel potrebbe essere utilizzato su larga scala per alimentare automobili e camion, riducendo notevolmente l'impatto ambientale del trasporto merci e persone su strada, mentre il gas naturale potrebbe essere usato per il riscaldamento;

inoltre, il riciclo dei residui della produzione, al posto dello smaltimento in discarica, crea un'economia virtuosa in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare appositi provvedimenti normativi, delineando un percorso chiaro e a tappe, che parta dalla ripiantumazione delle zone colpite da xylella fastidiosa al fine di creare un comparto nazionale per la produzione su larga scala di biocarburante dai rifiuti agricoli.

9/3431-AR/17. Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Ciaburro.