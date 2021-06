Odg, Flati M5S Camera, su incremento Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all’abbandono animali da compagnia

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03166/007

presentato da

FLATI Francesca

testo di

Martedì 29 giugno 2021, seduta n. 532

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede disposizioni inerenti agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti, integrandolo con risorse nazionali. Il testo introduce anche misure urgenti per gli investimenti, che riguardano, tra gli altri, i seguenti ambiti: servizi digitali e cittadinanza digitale; tecnologie satellitari ed economia spaziale; riqualificazione edilizia residenziale pubblica; interventi per le aree del terremoto; «Ecobonus e Sismabonus»; infrastrutture e mobilità sostenibili; investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali e per altri interventi in materia; salute, ambiente e clima; contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

non sono tuttavia previste disposizioni specifiche per sostenere tutte quelle strutture e organizzazioni la cui attività è svolta principalmente per e con gli animali, le quali sono state pure fortemente colpite dagli effetti economici derivanti dalla pandemia;

in particolare, le strutture che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia e della difesa delle biodiversità – a causa della contrazione delle donazioni private e della sospensione delle attività ricettive al pubblico – sono state private di ogni fonte di sostentamento e ciò ha reso di fatto molto più difficile per tali strutture garantire i livelli essenziali di assistenza, foraggiamento e cura degli animali, nonché il benessere degli stessi animali cui la loro attività è rivolta;

appare opportuno un intervento mirato a garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali, prevenire casi di abbandono e mancanza di cure per motivi economici, evitando che, a causa dell'attuale crisi economica, vi sia una riduzione nell'attenzione al benessere degli stessi,

impegna il Governo:

a destinare, attraverso ulteriori iniziative normative, parte delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari all'incremento del Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali di affezione e mitigare i problemi connessi al fenomeno del randagismo;

a valutare l'opportunità di garantire un sostentamento economico minimo alle organizzazioni che si occupano dell'accudimento degli animali di affezione e non ricevono sussidi statali, al fine di finanziare le spese di sterilizzazione degli animali e tutte le altre spese per la cura e il sostentamento degli stessi.

9/3166/7. Flati.