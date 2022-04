Odg, Fornaro LeU Camera, su ristori per attività danneggiate da peste suina

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03547/008

presentato da

FORNARO Federico

testo di

Mercoledì 6 aprile 2022, seduta n. 673

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

premesso che:

lo stesso reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana;

dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati al 4 aprile 2022 pari a 83, 51 in Piemonte e 32 in Liguria, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

il 14 gennaio 2022 il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali hanno firmato un'ordinanza che dispone, per sei mesi, sul territorio di 114 comuni del Piemonte e della Liguria, il divieto dell'attività venatoria di qualsiasi tipologia, ad accezione di quella finalizzata al contenimento della popolazione di cinghiali. Inoltre, sono vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia;

il provvedimento in esame individua risorse per tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati;

considerato che:

numerose attività agricole, turistiche, ricettive e di ristorazione, già in sofferenza a causa dell'emergenza Covid-19 e dell'aumento dei costi di materie prime ed energia, risultano fortemente provate dagli effetti della diffusione della peste suina africana,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure di sostegno per le attività che hanno subito danni economici per le chiusure e/o limitazioni derivanti dall'ordinanza ministeriale, in particolare per il comparto del turismo e dell'outdoor per cui per ora non è stato previsto alcun ristoro.

