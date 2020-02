ODG, GADDA IV CAMERA, SU INIZIATIVE A TUTELA COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE DA DANNI CORONA VIRUS

AC 2402-A

Ordine del giorno

La Camera dei deputati,

Premesso che:

il decreto-legge in esame si è reso necessario al fine di affrontare nella maniera più appropriata l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

tali misure sono assolutamente opportune per contrastare l’epidemia in atto, ma sussistono ulteriori emergenze legate alle caratteristiche peculiari del comparto agricolo, agroalimentare e in particolare del sistema allevatoriale;

difatti, come conseguenza alle corrette azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, per tale settore emergono indifferibili esigenze alla luce delle proprie specificità e vulnerabilità, legate alla continuità dell’attività, con particolare riferimento ai controlli qualitativi e sanitari, e al sostentamento degli animali coinvolti;

in aggiunta, si segnalano le reazioni degli Stati esteri, tra cui anche alcuni partner europei, che stanno paventando blocchi alle frontiere, che penalizzerebbero in modo ingiustificato le nostre aziende. Tali misure hanno ricadute ingenti sul settore dei trasporti, della logistica, e ricadute sul nostro agroalimentare con particolare riferimento ai prodotti altamente deperibili;

a ciò in parte conseguono le prese di posizione di alcune grandi catene della GDO europea, che hanno iniziato a richiedere illegittime ed ingiustificate certificazioni aggiuntive per gli alimenti di provenienza italiana;

si riscontrano anche ulteriori problematiche per le nostre aziende, legate al rientro della manodopera di origine straniera, anche stagionale, nei Paesi di provenienza, ingenerando in questo modo perdita di professionalità specifiche;

si segnalano altresì sul mercato fenomeni di speculazione sui prezzi dei generi alimentari e delle materie prime;

le tensioni economiche conseguenti all’epidemia, inoltre, si inseriscono nella lunga coda della recente crisi economica globale ed inaspriscono la già difficile condizione in tema di liquidità delle imprese del settore, aggravata altresì dal blocco delle attività per le tante aziende localizzate nelle aree di diffusione del virus, quelle caratterizzate da elevata multifunzionalità, e dalla disdetta delle prenotazioni con particolare riferimento a circa 30.000 aziende agrituristiche;

per quanto concerne nello specifico le aziende in “zona rossa”, si segnala come l’aspetto più delicato sia quello della concessione di deroghe all’ingresso, in capo alle Prefetture sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze regionali. Per tali imprese si segnala anche la grave ed urgente criticità in tema di approvvigionamento delle materie prime, del trasporto all’esterno dei prodotti, e dell’accesso di personale veterinario e degli ispettori adibiti ai controlli qualitativi e sanitari dei prodotti agroalimentari;

per le aree circostanti, si temono rallentamenti dovuti al possibile blocco dei grandi gruppi agroalimentari presenti in “zona rossa” di cui al precedente punto di premessa;

non da ultimo, si segnala l’annullamento - determinato da provvedimenti legati al contenimento del virus - di numerosi eventi fieristici di settore, e questo comporta ingenti ricadute in termini economici per i costi già sostenuti dalle imprese;

si rendono pertanto necessari ulteriori ed urgenti interventi normativi e atti di indirizzo finalizzati a prevedere misure specifiche per il settore agricolo e agroalimentare, al fine di garantire anche una omogeneità applicativa sul territorio nazionale:

a) esplicite deroghe per l’accesso degli Ispettori anche nelle “zone rosse” e garanzia di risorse e strumentazioni adeguate al personale preposto, al fine di continuare a garantire i controlli qualitativi e sanitari dei prodotti agroalimentari con particolare riferimento al settore allevatoriale e della trasformazione di prodotti altamente deperibili;

b) la possibilità, per i veterinari aziendali, di operare le visite ante-mortem sugli animali destinati alla macellazione speciale d’urgenza in orario diurno, in aggiunta al personale del SSN eventualmente impossibilitato a raggiungere le zone in oggetto;

c) la definizione delle attività essenziali riferite al comparto, al fine di definire eventuali deroghe sulla movimentazione, con particolare riferimento a: bestiame; ortaggi deperibili; produzione casearia; piattaforme logistiche;

d) il differimento dei termini obbligatori di registrazione degli spostamenti degli animali in anagrafe zootecnica, dal momento che in questa situazione di incertezza gli allevatori hanno difficoltà ad essere tempestivi e non hanno certezza della possibilità effettiva di spostamento;

e) specifiche deroghe in tema di entrata e uscita degli automezzi da/verso le attività considerate essenziali, con particolare riferimento al sostentamento e al benessere degli animali (paglia, latte, carburante, ecc), fattori di produzione prioritari per lo svolgimento dell’attività e mezzi per l’assistenza a impianti e macchinari (ad esempio le sale di mungitura), e l’uscita degli automezzi con il prodotto trasformato verso piattaforme logistiche, impianti di confezionamento, stabilimenti di stagionatura e/o attività commerciali;

f) strumenti di sostegno al reddito per le imprese danneggiate del comparto agricolo sull’intero territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle localizzate nella cosiddetta “zona rossa”, quali la sospensione delle rate dei mutui, del pagamento dei contributi e degli adempimenti fiscali, e del pagamento delle utenze;

g) una prima dotazione di risorse volte al ristoro dei danni finora subiti;

h) ulteriori strumenti a sostegno dei lavoratori, anche stagionali, e delle imprese a vario titolo colpiti dalle misure di contenimento, anche in forma di benefici fiscali e accesso alla cassa integrazione;

Impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le misure urgenti menzionate in premessa, mediante prossimi e urgenti strumenti di natura normativa e regolamentare finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, il benessere animale, e soprattutto salvaguardare il comparto agricolo e agroalimentare, che stanno subendo con durezza le conseguenze delle pur necessarie misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

GADDA, MORETTO, MARCO DI MAIO, DE FILIPPO

