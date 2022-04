Odg, Galli Lega Camera, su credito d’imposta per installazione di impianti fotovoltaici

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03495-AR/035

presentato da

GALLI Dario

testo presentato

Martedì 12 aprile 2022

modificato

Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677

La Camera,

premesso che:

nel quadro di un'azione di contrasto all'improvviso aumento del prezzo del gas si è deciso di imprimere una accelerazione alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e alle energie rinnovabili nella loro totalità;

l'incremento delle rinnovabili deve, però, confrontarsi con la realtà economica e imprenditoriale italiana;

per garantire uno sviluppo sempre più celere delle fonti alternative è necessario perseguire, parallelamente altri due obiettivi: ridurre al minimo il consumo di suolo, specialmente quello agricolo e coltivabile; rendere economicamente vantaggioso per le imprese il passaggio, anche solo parziale, alle fonti rinnovabili;

questo doppio binario può essere percorso consentendo alle aziende di mettere a disposizione le aree, le pertinenze e gli edifici della propria impresa per l'installazione di impianti fotovoltaici;

mediante il riconoscimento di un credito di imposta, le imprese avrebbero un immediato incentivo all'installazione, riducendo così il volume di suolo consumato e ammodernando gli impianti;

così facendo si ridurrebbe al minimo il consumo di suolo, atteso che, verrebbe utilizzata l'area già nella disponibilità della azienda e su cui insiste solitamente un capannone o una struttura asservita alla produzione. Si tratta di centinaia di migliaia di metri quadrati messi a disposizione dello sviluppo fotovoltaico, senza gravosi interventi edilizi;

l'incentivo, in combinato disposto alle semplificazioni di cui all'articolo 9 del decreto in conversione, consentirebbe non solo di diminuire i costi di produzione per le aziende, ma anche di rispettare le scadenze previste dai piani europei e dal Green New Deal,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

riconoscere un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento, recuperabile nelle 5 annualità successive, per gli impianti solari fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 chilowatt e fino a 200 chilowatt, realizzati sulle coperture di edifici industriali esistenti e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica;

riconoscere un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento totale anche nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura in eternit già esistente, prevedere, con appositi interventi normativi, l'asseverazione della congruità delle spese, da presentare all'Agenzia delle entrate e riscossione prima dell'inizio dei lavori, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

9/3495-AR/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Galli.