Odg, Lollobrigida FdI Camera, su sospensione reddito cittadinanza fino a copertura posti di lavoro vacanti nel settore agricolo e turistico

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03609/046

presentato da

LOLLOBRIGIDA Francesco

testo di

Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

La Camera,

premesso che:

il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

nello specifico, nel capo III sono previste misure a sostegno della agricoltura e del turismo, consistenti sia nel riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola (articolo 18) e per l'IMU in favore del comparto del turismo (articolo 22) sia nel rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 20);

per promuovere il superamento della crisi del comparto agricolo e turistico, già piegati dalla politica di restrizioni del Governo per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime conseguente al conflitto russo-ucraino, queste misure di sostegno non sono sufficienti;

l'attuale e allarmante problema che le imprese del settore stanno riscontrando è rappresentato dalla carenza di personale e manodopera registrata dalle relative associazioni di categoria;

secondo i dati diffusi da Unioncamere e Anpal, si stima che la mancanza di organico si aggira intorno alle 200.000 unità per i servizi di alloggio, ristorazione e accoglienza, a fronte di un fabbisogno di tra maggio e luglio il fabbisogno di lavoratori pari a 387.720 persone, e alle 100.000 unità nel comparto agricolo;

la ritrosia dei lavoratori ad essere assunti in questi settori dipende dalla malsana concorrenza che si è venuta a determinare tra reddito da lavoro, soprattutto a carattere temporaneo o interinale, e fruizione del reddito di cittadinanza, che invece di agevolare l'inserimento professionale dei disoccupati ha costituito un deterrente per l'assunzione;

le misure sanzionatorie, anche per la carenza di controlli, hanno impedito il verificarsi di tale uso distorto del beneficio economico;

in un contesto di ripresa della domanda dei servizi turistici e in prossimità delle grandi campagne di raccolta, l'assenza di lavoratori rischia di impedire irrimediabilmente la ripartenza di questi comparti in Italia,

impegna il Governo:

a sospendere l'erogazione del reddito di cittadinanza fino alla copertura dei posti di lavoro vacanti nel settore agricolo e turistico;

a destinare le risorse previste per il reddito di cittadinanza sospeso a favore di coloro che percepiscono pensioni sociali o assegni di invalidità nonché di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza perché non possono lavorare, integrandone la misura.

9/3609/46. Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Foti, Zucconi, Caretta.