Odg, Maniero Misto Camera, su incentivi pannelli fotovoltaici a copertura suolo agricolo solo se produzione agricola non sia in diminuzione rispetto ad anno precedente

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03495-AR/054

presentato da

MANIERO Alvise

testo presentato

Martedì 12 aprile 2022

modificato

Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge n. 17 del 2022 è intervenuto rimuovendo il precedente divieto e consentendo allo Stato di finanziare centrali fotovoltaiche private sul 10 per cento della superficie coltivata dalle aziende agricole, rendendo meno conveniente, per i coltivatori, coltivare le proprie terre;

la scelta governativa di incentivare economicamente la potenziale perdita del 10 per cento di produzione agricola nazionale per avere più energia da fonti rinnovabili metterà ancora più in ginocchio l'industria italiana di trasformazione dei prodotti agricoli che già ha serie difficoltà a rifornirsi, vista la carenza di cereali a seguito della drammatica guerra in Ucraina e i costi in continua crescita;

è necessario preservare la capacità produttiva agricola nazionale, anche per evitare pesanti ripercussioni sull'industria alimentare e sui consumatori,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con un provvedimento normativo, per aumentare la produzione agricola nazionale e prevedere che possa essere incentivata la realizzazione di pannelli fotovoltaici a copertura del suolo agricolo solo se la produzione agricola nazionale non sia in diminuzione rispetto a quella dell'anno precedente.

9/3495-AR/54. Maniero.