Odg, Maraia M5S Camera, su adeguamento e potenziamento delle infrastrutture idriche

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03354-A/120

presentato da

MARAIA Generoso

testo di

Martedì 21 dicembre 2021, seduta n. 619

La Camera,

premesso che:

il presente provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

l'articolo 16, in particolare, prevede disposizioni in materia di risorse idriche, novellando a tal fine l'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato. In particolare, si prevede che nella determinazione dei canoni si tenga conto, oltre ai costi già previsti, anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga». Inoltre, si introduce il nuovo comma 3-bis, al fine di prevedere che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, in base a una modifica apportata in sede referente siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento;

considerato che:

in varie aree del Paese, soprattutto in quelle del Sud, la condizione di vari enti gestori del servizio idrico e delle infrastrutture idriche è caratterizzata da ataviche inefficienze di varia natura, le quali si ripercuotono annualmente sulla qualità dei servizi offerti agli utenti. In conseguenza di ciò, disagi e disservizi, come l'interruzione del servizio idrico, si manifestano soprattutto durante tutto il periodo estivo. Inoltre, è necessario salvaguardare la gestione pubblica del servizio idrico integrato ed incrementare l'ammodernamento delle infrastrutture di captazione e distribuzione dell'acqua, prevedendo a tal fine idonei meccanismi che consentano alle società a capitale pubblico, soprattutto quelle aventi forti passività in bilancio, di garantire la continuità e l'efficienza del servizio. Per questi motivi occorre intervenire per un duplice scopo: preservare la gestione del servizio idrico, intervenendo attraverso il risanamento degli enti gestori a capitale pubblico in condizioni critiche sul piano finanziario-patrimoniale, e consentire la realizzazione di fondamentali opere di manutenzione, efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idriche,

impegna il Governo

a valutare di adottare provvedimenti volti all'individuazione degli interventi da effettuare nelle Regioni, al fine di perseguire l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture idriche, nonché il risanamento dei gestori del servizio idrico integrato a capitale pubblico in condizioni critiche sul piano finanziario-patrimoniale, salvaguardando, in generale, il mantenimento di forme di gestione pubblica della risorsa idrica.

9/3354-A/120. Maraia.