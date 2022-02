Odg, Nevi FI Camera, su filiera del tabacco e revisione in materia di imposta di consumo

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/100

presentato da

NEVI Raffaele

testo presentato

Lunedì 21 febbraio 2022

modificato

Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

La Camera,

premesso che:

è in atto una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e dei tabacchi da inalazione senza combustione, proseguita anche con il provvedimento sottoposto al nostro esame, il quale modifica le aliquote dell'imposta di consumo;

si consideri che la produzione del tabacco in Italia è secolare e rappresenta un'eccellenza nazionale, in particolare per i territori dove la sua coltura è storica. La tabacchicoltura è infatti un ennesimo fiore all'occhiello dell'agricoltura italiana, una realtà della tradizione e del patrimonio agricolo made in Italy nonché un punto di riferimento assoluto, sia in termini di qualità della materia prima che di competitività, per l'intera filiera agricola italiana;

la sua produzione è naturalmente una realtà importante per l'economia agricola poiché garantisce stabilità, investimenti, occupazione;

è importante poi ricordare che il tabacco attualmente è prodotto per essere destinato a numerosi ed importanti utilizzi un tempo esclusi, come l'impiego in medicina, nella cosmesi, nel biocarburante, come piante ornamentale, nell'industria della carta, nel settore del tessuti e in ambito della chimica in agricoltura;

appare quindi naturale garantire adeguate garanzie adottando misure idonee che possano dare certezze produttive di sostenibilità economica, ambientale ed occupazionale all'intero comparto,

impegna il Governo

a valutare di emanare atti normativi miranti alla revisione in materia di imposta di consumo, al fine di garantire alla eccellente filiera dal tabacco made in Italy il supporto normativo necessario alla prosecuzione delle attività mediante la revisione migliorativa delle imposte stesse.

9/3431-AR/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Nevi.