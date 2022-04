Odg, Quarto M5S Senato, su deflusso ecologico e deflusso minimo vitale

Atto Senato

Ordine del Giorno 9/DOC.XXIV,N.64/2

presentato da

RUGGIERO QUARTO

martedì 26 aprile 2022, seduta n. 427

Il Senato,

considerata la risoluzione approvata dalla 9ª Commissione, (Doc. XXIV, n. 64), a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti;

considerato, altresì, che in data 6 aprile 2022, in sede di trattazione del detto affare assegnato, il prescritto numero di senatori richiedeva che la menzionata risoluzione approvata venisse trasmessa alla Presidenza del Senato per essere sottoposta all'esame dell'Assemblea (Doc. XXIV, n. 64-A);

premesso che la risoluzione in oggetto, tra l'altro, impegna il Governo:

ad avviare le procedure necessarie a garantire il proseguimento delle sperimentazioni nei corsi d'acqua, che riguardano il deflusso ecologico (DE), nell'ottica di superare alcuni potenziali limiti delle metodologie di calcolo oggi applicate per il deflusso minimo vitale (DMV), posticipando per tale scopo i termini temporali di adeguamento dei rilasci d'acqua dalle derivazioni esistenti, per un periodo non inferiore a due anni, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale, in vigore fino allo scorso anno;

a sostenere ed intensificare la sperimentazione del nuovo regime di gestione della risorsa idrica;

a concedere su scala nazionale un congruo periodo di tempo per lo svolgimento in parallelo dei necessari studi socioeconomici;

ad assicurare che la transizione dal DMV al DE sia accompagnata da una valutazione esatta delle portate in alveo e una analisi di dettaglio ed a scala di sottobacino degli impatti sugli ecosistemi che si intendono proteggere o restaurare, dell'effettiva probabilità di successo agendo solo sulle portate considerandole il fattore pressorio determinante e non prendendo in carico le modificazioni del sistema acqua/atmosfera e del bioma ad esso connesso, della possibilità di operare una gestione dinamica del DE in alveo utilizzando infrastrutture e sistemi di governance che operino una riduzione del disturbo antropico ed un aumento della resilienza dell'ecosistema fluviale;

a reperire le opportune risorse finanziarie a supporto dell'attività di studio e di analisi necessaria al compimento della transizione dal DMV al DE;

ad adottare una strategia per una regolamentazione dei consumi idrici;

considerato che:

è pur vero che complessivamente le tendenze climatiche in atto si manifestano con una minore piovosità efficace, ovvero con una minore propensione alla disponibilità di risorse idriche (superficiale e sotterranea), ma si osservano significative differenze, di anno in anno, tra le diverse parti del territorio italiano, ad esempio con prolungate e intense siccità nel Nord del Paese e condizioni normali se non particolarmente piovose al Sud o viceversa;

dal quadro meteorologico non pare probabile si possa sperare in un ristoro delle risorse idriche per la primavera/estate 2022, ma ciò, specie per il riferimento all'apporto nivale, riguarda realmente una parte del territorio nazionale, posto in prevalenza nel settentrione del Paese, mentre per buona parte del Mezzogiorno d'Italia si è lontani da queste condizioni;

vi sono notevoli differenze naturali tra i bacini idrologici nazionali in termini di risposta alla variabilità climatica sul deflusso superficiale, sia per fattori meteo-climatici che altimetrici e geomorfologici ma anche per il diverso ruolo degli acquiferi, che con la loro capacità di regolazione, laddove utile al rilascio nel reticolo idrografico, attenuano o ritardano gli effetti delle siccità meteorologiche;

spesso i bacini idrogeologici, gli acquiferi e le riserve idriche sotterranee non sono adeguatamente noti e servirebbe una conoscenza digitalizzata disponibile in una opportuna cartografia idrogeologica, che è contemplata nel progetto "CARG" (Cartografia geologica in scala 1:50.000), ma che al momento è fortemente deficitaria; infatti il suddetto progetto è stato riattivato, dopo una stasi di circa venti anni, con 31 milioni di euro a partire dalla legge di bilancio 2020, ma solo fino al 2022 e servirebbero ancora circa 220 milioni per il suo completamento, che comprenderebbe anche la cartografia tematica e, quindi, quella idrogeologica dei 636 fogli in cui è suddiviso il territorio italiano;

le metodologie del calcolo del deflusso ecologico (DE) sono di recente definizione e non risultano, nel vasto contesto dell'Unione europea, supportate da una specifica validazione;

la deliberazione CIP n. 4 del 14 dicembre 2017 (Direttiva deflussi ecologici), come adottata dall'Autorità di bacino dell'Appennino centrale in attuazione del decreto direttoriale n. 30/STA/2017, introduce la possibilità di "deroghe temporanee", purché "siano state adottate tutte le strategie di risparmio idrico", ma è improbabile e comunque difficile da dimostrare che "siano state adottate tutte le strategie di risparmio idrico";

le tecniche proprie dell'agricoltura di precisione (AdP), come noto, consentono notevoli risparmi di input agronomici, tra cui, di risorse idriche, aumentando la produttività dei terreni e mantenendo elevati standard di qualità;

le acque reflue urbane depurate vengono spesso riversate nell'ambiente e con un processo di affinamento potrebbero essere utilizzate per l'irrigazione in agricoltura;

spesso i prelievi delle acque dai corpi idrici superficiali e sotterranei non sono censiti e ben valutati;

sarebbe molto utile adottare tecniche edilizie volte al risparmio idrico e al rallentamento dello scorrimento idrico, per ridurre i picchi di piena e favorire l'assorbimento delle acque nelle falde idriche sotterranee;

i servizi ecosistemici forniti dal capitale naturale producono molteplici benefici al genere umano;

impegna il Governo:

a promuovere, entro il 2023, un rapporto nazionale sull'esito delle sperimentazioni finora realizzate sul calcolo del deflusso ecologico e dei conseguenti effetti, osservati o simulati e quindi reali o potenziali, sul deflusso e sulle derivazioni idriche, con il coinvolgimento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e di altre primarie istituzioni scientifiche nazionali (quali, ad esempio, il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA), garantendo il dovuto supporto economico allo studio di sintesi;

a prevedere che, mediante il richiamato studio di sintesi nonché il coinvolgimento di ISPRA e di altre primarie istituzioni scientifiche nazionali (quali, ad esempio, CNR e CREA), si avanzino e si validino proposte di modificazioni metodologiche del calcolo del deflusso ecologico;

a proseguire l'attività di sperimentazione in atto, sia nella fase propositiva delle modificazioni metodologiche del calcolo del deflusso ecologico, sia in caso di attuazione delle citate modificazioni;

a individuare, entro l'approvazione della prossima legge di bilancio, i fondi necessari per il completamento del progetto CARG, con relativa cartografia tematica idrogeologica, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 20 milioni l'anno, dal 2023 al 2033;

a promuovere e incentivare le tecniche proprie dell'agricoltura di precisione (AdP);

a promuovere e incentivare il recupero delle acque reflue urbane per l'irrigazione in agricoltura;

a promuovere e incentivare il censimento periodico dei punti di emungimento e un'esatta relativa valutazione, tramite contatori dei volumi d'acqua prelevati e della loro destinazione;

a promuovere e adottare tecniche edilizie volte al risparmio idrico e al rallentamento dello scorrimento idrico, per ridurre i picchi di piena e favorire l'assorbimento delle acque nelle falde idriche sotterranee;

a promuovere e incentivare politiche agricole, alimentari e forestali che tengano in elevato conto i consumi idrici e che siano più rispettose dell'ambiente e della biodiversità, come ora dettato dagli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana.

(9/Doc. XXIV, n. 64/2)

Quarto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vaccaro, Vanin