Odg, Racchella Lega Camera, su risorse per iniziative a contrasto peste suina

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03547/016

presentato da

RACCHELLA Germano

testo di

Mercoledì 6 aprile 2022, seduta n. 673

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

premesso che:

l'articolo 1, prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

in particolare il comma 6 prevede che gli animali abbattuti durante le attività di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto delle disposizioni regionali in materia;

la diffusione della PSA rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare «made in Italy» in tutto il mondo;

se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero ingentissimi;

il Commissario deve avere a disposizione ingenti risorse, poiché occorre comprare test sierologici e antigenici per il monitoraggio dei suini nel Centro-Nord Italia, nonché gabbie per la cattura degli animali; inoltre, bisogna pagare le munizioni e le prestazioni del cacciatori che saranno chiamati a fare il controllo faunistico, lavorando giorno e notte per diversi mesi;

non essendo previsti fondi ad hoc destinati agli attori, a titolo di rimborso spese, che partecipano al piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione, di cui all'articolo 1, sarebbe opportuno prevedere delle risorse destinate ai selecontrollori e che gli animali abbattuti debbano essere consegnati agli stessi, in quanto hanno effettuato loro stessi l'abbattimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, anche di natura economica, risorse da destinare a titolo di rimborso spese a tutti gli attori che parteciperanno ai piani di cui al comma 1, dell'articolo 1, in quanto si ritiene che sia doveroso che gli animali abbattuti, previa analisi scientifica sulla bontà del consumo umano delle carni, siano consegnati a coloro che hanno partecipato ai vari interventi previsti dal decreto-legge all'esame.

9/3547/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Racchella, Patelli, Golinelli.