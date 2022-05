Odg, Spessotto Misto Camera, su accesso cooperative agricole al credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore e gasivore

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03609/005

presentato da

SPESSOTTO Arianna

testo di

Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

La Camera,

premesso che:

è in fase di conversione il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

per quanto concerne le misure dedicate a contenere gli effetti del caro energia, il decreto in esame ha aumentato il credito di imposta di cui possono usufruire le imprese così dette energivore e gasivore (articolo 5), ha previsto un nuovo credito di imposta per le imprese che sono dotate di contatore di energia elettrica per una potenza uguale o superiore a 16,5 KW (articolo 3), nonché per quelle che hanno subito un aumento dei costi del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (articolo 4);

vi sono nel tessuto economico italiano imprese cooperative che registrano consumi energetici elevati al pari di quelle imprese considerate energivore e/o gasivore, ma che non possono godere delle misure previste per tali soggetti in quanto non hanno un codice Ateco indicato negli Allegati 3 e 5 della Comunicazione (2014/C 200/01), richiamati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017;

si tratta di cooperative agricole ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, che sono costituite da imprenditori agricoli e che esercitano attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci;

si tratta anche di cantine sociali, stabilimenti di lavorazione di frutta e verdura, latterie sociali che consumano oltre 1GW/h di energia elettrica, ma che hanno mantenuto un codice ATECO 01 in quanto per il nostro ordinamento hanno lo status di imprenditori agricoli;

una impresa industriale che acquista, lavora e conserva frutta e ortaggi ed ha un codice Ateco 1039 può essere considerata energivora mentre, a parità di consumi energetici, una cooperativa che lavora e conserva frutta e ortaggi conferiti dai soci ed ha un codice Ateco 01.63 (attività dopo la raccolta) non viene considerata energivora,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad ovviare in tempi rapidi a tale ingiusta discriminazione, riconoscendo, ope legis, alle cooperative agricole lo status di energivore, consentendo con ciò l'accesso al beneficio del credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore e gasivore.

9/3609/5. Spessotto.