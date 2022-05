Odg, Testamento Misto Camera, su semplificazione procedure di presentazione istanze di assegnazione del carburante ad accisa agevolata

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03609/016

presentato da

TESTAMENTO Rosa Alba

testo di

Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

La Camera,

premesso che:

è in fase di conversione il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

è fondamentale per il nostro territorio, sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone;

le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è necessario che si applichino anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, nonché ai procedimenti in corso;

è imprescindibile che, alle imprese agricole ubicate nelle zone montane e svantaggiate venga riconosciuto attraverso un intervento di semplificazione delle procedure di presentazione delle istanze di assegnazione del carburante ad accisa agevolata per le lavorazioni agricole da effettuare su terreni di dimensioni ridotte, l'accesso agevolato a tale importante misura di contenimento dei costi energetici che costituiscono uno dei principali pesi economici nell'ambito più generale dei costi di produzione aziendale;

non si può non tener conto della notoria parcellizzazione dei terreni agricoli ubicati in zone caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione,

impegna il Governo

a estendere ai procedimenti amministrativi per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'agevolazione sull'accisa del carburante impiegato in lavori agricoli, la norma di natura semplificatoria già prevista da una disposizione statale del 2014 in materia di costituzione del fascicolo aziendale previsto per l'accesso agli aiuti in materia di Politica Agricola Comunitaria (PAC).

