Odg, Urso FdI Senato, su iniziative a sostegno settore fieristico

prima dell'arrivo della pandemia per il 2020 erano previste 947 manifestazioni fieristiche di cui 224 internazionali, 234 nazionali, 400 tra regionali e locali e 89 organizzate all'estero. Delle 224 internazionali i settori interessati erano il tessile (15 per cento); sport, hobby, intrattenimento e arte (11 per cento); food, bevande e ospitalità (11 per cento); gioielli, orologi e accessori (7 per cento); meccanica (6 per cento), agricoltura, silvicoltura e zootecnia (6 per cento);

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK