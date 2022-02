Odg, Viviani Lega Camera, su rimodulazione canoni demaniali marittimi

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03431-AR/059

presentato da

VIVIANI Lorenzo

testo presentato

Lunedì 21 febbraio 2022

modificato

Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

La Camera,

premesso che:

l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500;

dal 1° gennaio 2021, quindi, la norma sopracitata si applica anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significato dei costi concessori sta determinando conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali;

il 2022 si è aperto con l'ennesima ingiustificata stangata per i settori della pesca e acquacoltura, che continuano a subire l'incremento dei costi concessori del demanio marittimo. Ad oggi, qualunque sia l'utilizzo delle aree interessate, l'importo minimo annuo del canone delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, è di 2.698,75 euro (contro i 370 euro massimi precedenti). È una situazione insostenibile per le nostre imprese di pesca e acquacoltura che stanno assistendo ad un aumento ingiustificato del canone demaniale con un balzo da un minimo forfettario di euro 369 a quasi euro 2.700;

il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede che per il 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non deve essere inferiore a 500 euro;

sarebbe stato quanto mai opportuno prevedere in questo decreto sia una proroga della rideterminazione del canone previsto per il 2021 per le suddette categorie, nonché una rimodulazione dei canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura dato che per queste lo spazio non è fonte di reddito perché questo non proviene dalla concessione ma dalla propria attività, la concessione è il mezzo per poter lavorare, inoltre, le cifre pagate non sono commisurate agli spazi di concessione e non tengono conto che alcune Cooperative di pescatori, che occupano solo pochi metri quadri e si trovano a pagare cifre spropositate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di rimodulare i canoni demaniali dovuti quali corrispettivi dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, nonché per le attività di pesca e acquacoltura.

9/3431-AR/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Viviani.