Odg, Ziello Lega Camera, su interventi a sostegno delle aziende del settore agroalimentare

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03609/076

presentato da

ZIELLO Edoardo

testo di

Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge all'esame incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) incrementando dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;

negli ultimi mesi la situazione dell'agricoltura italiana, impegnata in una fase di delicata ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, si è ulteriormente aggravata a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia e per il conflitto Russia-Ucraina, che stanno comportando il rincaro delle materie prime essenziali per i processi produttivi della filiera agroalimentare, in particolare per quella della provincia di Pisa;

l'aumento dei prezzi e del costo dell'energia sta mettendo in ginocchio l'agricoltura toscana. Le preoccupazioni maggiori arrivano dalle imprese agroalimentari e riguardano proprio l'aumento dei prezzi delle materie prime, gas, carburanti e spesa per il riscaldamento, di cui la Russia è un'importante esportatrice, con il rischio di un aumento del prezzo dei prodotti agricoli con conseguente riduzione di 0,6 punti percentuali sul Pil toscano;

l'approvvigionamento di materie prime è divenuto sempre più complesso e oneroso, e la conseguenza è quella evidente dell'aumento dei prezzi dei prodotti finiti che sta interessando tutti i settori merceologici, ma in particolare il comparto agroalimentare – soprattutto quello toscano – poiché le conseguenze dei rincari colpiscono direttamente i cittadini, oltre alle imprese, trattandosi il più delle volte di prodotti di prima necessità;

l'intera filiera agroalimentare si è trovata a fronteggiare aumenti unilaterali da parte dei fornitori di imballaggi come il vetro, che costa oltre il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno, ma si registra un incremento del 15 per cento per il tetrapack, del 35 per cento per le etichette, del 45 per cento per il cartone, del 60 per cento per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70 per cento per la plastica;

il comparto alimentare richiede ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed energia elettrica, per i processi di produzione, trasformazione, conservazione dei prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle macchine e climatizzazione degli ambienti produttivi e di lavoro;

le aziende dell'agroalimentare toscano, in particolare quelle della provincia di Pisa, si trovano davanti ad un bivio ovvero se dover scegliere se pagare l'affitto, le bollette o mettere del cibo a tavola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in un prossimo provvedimento, interventi a sostegno delle aziende del settore agroalimentare, ed in particolare di quelle della provincia di Pisa, nonché di monitorare la composizione e l'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari affinché i rincari non ricadano sui consumatori finali.

9/3609/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Ziello.