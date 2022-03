Oggi in Comagri Camera

Disciplina dell'ippicoltura, Comitato ristretto La XIII Commissione Agricoltura ha esaminato la proposta di legge C. 2531 Gadda, recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore – Rel. Cassese (M5S), in sede referente e poi di Comitato ristretto. Ancora in sede di Comitato ristretto, ha proseguito l’esame del testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, recante Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura – Rel. Incerti (PD). Infine la Commissione, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo, ha svolto l’audizione informale, in videoconferenza, del Tenente Colonnello Cristiano Manni, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio e di rappresentanti dell’Associazione italiana energie agroforestali (AIEL).