Ogm, Corte UE dà ragione a Friuli-Venezia Giulia: no, ma a certe condizioni. La sentenza

La Corte UE conferma con sentenza l'articolo 2.2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che esclude coltivazioni di granoturco geneticamente modificato, così da evitare la presenza accidentale di OGM. La norma, Legge regionale n.5 dell'8 aprile 2011, nell'articolo 2.2, riporta che "Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche".

Il procedimento, promosso dall'azienda PH il 14 gennaio 2021 contro la Regione Friuli-Venezia Giulia presso il tribunale di Pordenone, parte dall'interpretazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, poi ulteriormente modificata e recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La controversia tra PH e la Regione autonoma è legata all'ingiunzione con cui PH è stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato.

La sentenza sottolinea come la direttiva 2001/18 punta ad avvicinare le disposizione legislative, regolamentari e amministrative degli atati membri e alla tutela della salute umana e dell'ambiente quando si emettono deliberatamente nell'ambiente OGM, attraverso "l’immissione in commercio all’interno dell’Unione di OGM come tali o a uno scopo diverso da tale immissione in commercio" che richiedono una "valutazione e un monitoraggio dei rischi per la salute umana e l’ambiente secondo modalità e principi armonizzati". In particolare L’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2001/18 precisa che l’autorizzazione concessa conformemente alla procedura di quest’ultimo è valida in tutta l’Unione. Tuttavia, resta il fatto che l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18 prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri possono adottare le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Di conseguenza, uno Stato membro non può subordinare ad un’autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell’ambiente, la messa in coltura di OGM autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003. Inoltre, l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18 può dar luogo a restrizioni, e a fortiori a divieti geograficamente delimitati, solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate.

La sentenza sottolinea poi, analizzando la seconda questione "se il predetto divieto possa costituire una misura ad effetto equivalente e si ponga quindi in contrasto con gli articoli 34, 35 e 36 TFUE, che "si deve pertanto ritenere che la direttiva 2001/18 e il regolamento n. 1829/2003 abbiano operato un’armonizzazione delle condizioni di immissione in commercio degli OGM tramite prodotti, alimenti o mangimi. Qualsiasi misura nazionale che vieti la coltivazione e l’immissione in commercio di OGM deve, di conseguenza, essere esaminata alla luce delle disposizioni di tale quadro normativo e non degli articoli da 34 a 36 TFUE".

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, letto alla luce di tale regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una misura nazionale che vieta, al fine di evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti, la coltivazione nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi di organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003, a condizione che tale misura consenta di raggiungere l’obiettivo di garantire ai produttori e ai consumatori la scelta tra prodotti provenienti da colture geneticamente modificate e prodotti provenienti da colture biologiche o convenzionali e che, alla luce delle peculiarità di dette colture in tale territorio, la suddetta misura sia necessaria a raggiungere tale obiettivo e sia proporzionata ad esso.

2) Qualora una misura nazionale vieti, nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi, la coltivazione di organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003, in conformità all’articolo 26 bis della direttiva 2001/18, come modificata dal regolamento n. 1829/2003, letto alla luce di tale regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, non è necessario verificare, ulteriormente e distintamente, se tale misura sia conforme agli articoli da 34 a 36 TFUE.

