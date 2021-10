Oicb, Abate (Mipaaf): Fotovoltaico sui tetti e contratti di filiera imprescindibili per dare risposte a zootecnia. Lavorare a campagna comunicazione

“La grande transizione ecologica è accompagnata da una grande massa di denaro che è il Pnrr. Si tratta di un progetto molto ampio, declinato attraverso le schede dei vari ministeri. Per quanto riguarda il Mipaaf il Pnrr prevede alcune schede. La prima è quella dell’irriguo, la seconda scheda vale 800 mln euro e riguarda il rifacimento del parco mezzi, la terza scheda è il fotovoltaico montato sui tetti. C’è poi la logistica e lo stoccaggio per i quali sono previste ingenti risorse, circa 800 mln euro. Altra misura sono poi le piattaforme logistiche, per migliorare la viabilità ed essere un nodo centrale per le esportazioni. In questo campo ci sarà però bisogno di digitalizzazione, innovazione, blockchain per proiettare lo stoccaggio e la logistica in un futuro più moderno.”

Così Francesco Saverio Abate, capo dipartimento Mipaaf nel corso del Convegno Nazionale a Bari di Oicb

“I contratti di filiera sono uno strumento che già è stato utilizzato e che ha avuto risultati importantissimi, a fronte di un investimento di 300 mln si è sviluppato un ritorno pari a 1,2 mld euro.

Il settore zootecnico è quello più colpito sul fronte culturale, ambientale e sociologico. L’intervento sul fotovoltaico sui tetti può essere una risposta importante al settore. Per quanto riguarda i contratti di filiera sono dei contratti che servono a integrare una filiera e a renderla più competitiva. Non sono piegati alle esigenze generali, sono strumenti finanziari che vengono messi a disposizione per creare una filiera più competitiva” prosegue.

“Adesso stiamo preparandoci a scrivere il quinto bando, che seppure non finanziato dal Pnrr vive delle stesse regole, che non scordiamo è un progetto di transizione ecologica. Quindi il nuovo bando e i nuovi progetti dovranno avere per forza un’impronta green. Nel settore zootecnico parliamo dunque di miglioramento della sostenibilità, del benessere animale e di una diminuzione delle emissioni. Tutto questo deve essere però accompagnato da una forte campagna di comunicazione.

I contratti di filiera sono lo strumento principale per cercare di migliorare l’accesso alla produzione e usando il sistema del fotovoltaico sui tetti possiamo diminuire fortemente i costi di energia che servono alle produzioni.”