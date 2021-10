Oicb, Verrascina: Filiera sia unita e compatta, no ad egoismi. Sostenibilità economica e giusto reddito siano le priorità

“Una filiera non può essere costituita da nemici e sulla base di egoismi. La filiera deve lavorare andando nella stessa direzione.

Nella zootecnia c’è un grande problema ed è quello che riguarda i costi che stanno sopportando gli allevatori. Il mais dal 2020 al 2021 è aumentato del 38%, la soia del 24% è se poi aggiungiamo i rincari della bolletta elettrica e i costi dei trasporti ci rendiamo conto che gli allevatori stanno producendo in perdita. Non è possibile allora continuare su questa strada.”

Così Franco Verrascina (Copagri), nel corso del Convegno Nazionale a Bari di Oicb

“Dal Pnrr gli allevatori si aspettano risposte. Durante la pandemia ci sono stati degli eroi e tra questi c’erano agricoltori e allevatori che non hanno fatto mancare nessun prodotto. Bisogna riconoscere loro il discorso della redditività allora, altrimenti non si va da nessuna parte” prosegue.

“Adesso col Pnrr le risorse ci sono ma è il momento di mettere in campo il coraggio delle scelte. Il settore zootecnico è essenziale per il paese, altre nazioni vanno avanti verso la sovranità alimentare e noi non possiamo abdicare su questo aspetto. Non possiamo produrre meno di quanto serve ai consumatori. Bene la qualità ma non possiamo scordare la quantità. Dobbiamo tornare a produrre e non possiamo togliere ulteriore suolo agricolo agli agricoltori e agli allevatori.

Sono stanco di sentire parlare di sostenibilità solo in termini ambientali e sociali. Prima di tutto viene la sostenibilità economica perché senza il giusto reddito non c’è futuro per l’agricoltura”.